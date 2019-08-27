Житель Геленджика до смерти избил своего знакомого

В Геленджике местный житель обвиняется в причинении телесных повреждений знакомому, повлекших его смерть. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в ночь на 19 августа 2019 года домой к 41-летнему мужчине, проживающему в селе Кабардинка, пришел его 52-летний знакомый, с которым они стали употреблять алкогольные напитки. Во время распития спиртного между мужчинами произошел конфликт. Сначала гость нанес удар в лицо, а затем хозяин не менее четырех ударов руками и ногами в область туловища. Обвиняемый в багажнике своего автомобиля перевез потерпевшего в безлюдное место около двух километров от Кабардинки и оставил там.

На следующий день тело мужчины без признаков жизни обнаружили местные жители, которые вызвали правоохранителей.

Следователи предъявили мужчине обвинение в причинении телесных повреждений, повлекших смерть по части 4 статьи 111 УК РФ. Обвиняемый арестован. Расследование уголовного дела продолжается.