Жительница Урала нашла свое фото на образце надгробия

Жительница Екатеринбурга обнаружила свою фотографию в качестве образца на надгробный снимок. По словам девушки, он был сделан восемь лет назад при поступлении в институт.

Пугающую находку сделала родная сестра Екатерины, когда пришла распечатывать документ в один из фотосалонов. На стене в качестве образца надгробного памятника висел овальный снимок ее родственницы. Имя и даты были произвольными. Как рассказала агентству РИА Новости сама Екатерина, когда ее сестра сообщила сотрудникам салона, что человек на овале жив, те сняли фото со стены и отдали его ей.

По словам девушки, снимок она сделала еще восемь лет назад, когда подавала документы в институт. Находка оказалась весьма неприятным сюрпризом - как для нее самой, так и для ее мамы, которая тяжело пережила эту ситуацию.

Девушка написала претензию в фотосалон, но когда пришла передать ее руководству, выяснилось, что он переехал. Екатерина намерена обратиться в суд с иском на возмещение морального вреда - в том случае, если в течение недели с ней не свяжутся представители фирмы.