Даже не победа, а просто участие в полярном ультрамарафоне TransUral по горам и долинам Арктики - желанный трофей для многих профессионалов. В этом году состязания собрали 200 бегунов из 28 городов России, Беларуси, США, Германии и Бельгии.

В первый день стартовал семикилометровый забег по горе Поур-Кеу. "Вертикальный" маршрут уже назвали изюминкой соревнований. Бегуны освоили и твердый грунт, и мягкий мох. Правда, с курумником - россыпью острых камней - не встретились. Организаторы не пустили смельчаков на вершину из-за плохой погоды. Не то что бежать, идти было нелегко: то туман, то дождь, а потом и вообще штормовой ветер. Но с дистанции никто не сошел.

А на следующее утро с погодой повезло. Перед глазами участников забега на 10, 30 и 50 километров предстали подножье горы Динозавр, Нефритовое ущелье, ледник Романтиков, плато Рай-Из. На каждом контрольном пункте был прибор для считывания номеров со специальных электронных чипов спортсменов. Поэтому проследить, сколько экстремалов преодолели очередной этап, организаторы могли в режиме онлайн.

Чудеса выносливости и скорости показал Александр Макаров из Сыктывкара. Он пробежал 50 километров за 7 часов 5 минут и 12 секунд. Говорит, в одном месте соперники отстали, исчезли из виду, и он не выдержал - стал фотографироваться на фоне горных красот. Конечно, потом пришлось прибавить скорость.