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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Театр в конюшне

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 191(7949)
В театре не бывает больших и маленьких спектаклей, бывают те, которые проходят мимо сознания и души, и те, что остаются с вами на долгое время. Поэтому среди самых ярких впечатлений августа - моноспектакль, сыгранный в старом сарае, среди сундуков и телег.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Пугачев проживает обжигающие эмоции в полуметре от зрителей. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Пугачев проживает обжигающие эмоции в полуметре от зрителей. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Пресс-служба фестиваля "Башня"
Спектакль из Тюмени покорил зрителей на фестивале в Калининграде

На подворье музея Федора Решетникова в Литературном квартале Екатеринбурга зрителей считали не сотнями, артист Камерного театра, Центра современной драматургии и театральной платформы "В центре" Валерий Прусаков встречал каждого гостя лично. Потом исчезал на пару минут, и затем появлялся уже Емельян Пугачев - символ "бессмысленного и беспощадного" русского бунта, тиран и освободитель, герой и жертва.

Он мечется, страдает, зовет убивать и сам идет на смерть, проживая обжигающие эмоции буквально в полуметре от зрителей, и в этом нет ни капли актерской фальши. Благодаря исполнителю текст есенинской поэмы, уже непривычно для современного слуха "вязкий" от изобилия метафор, становится понятным и захватывающе ярким, а сама проблематика - пугающе актуальной.

Добавляют яркости восприятия и декорации: художник-постановщик моноспектакля, лауреат "Золотой маски" Владимир Кравцев блестяще использовал аутентичное пространство и экспонаты помещения бывшей конюшни почтового ведомства, легко перенеся зрителей на несколько столетий назад.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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