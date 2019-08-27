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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре до конца года ликвидируют все вагон-городки

Текст: Елена Панова
Тысячи людей в Югре продолжают переезжать в новое комфортное жилье из вагон-городков. Почти год назад губернатор Наталья Комарова поставила смелую амбициозную задачу: до конца 2019 года решить проблему балочных строений раз и навсегда.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры За расселение вагон-городков в регионе основательно взялись девять лет назад, с приходом к управлению округом Натальи Комаровой. Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
За расселение вагон-городков в регионе основательно взялись девять лет назад, с приходом к управлению округом Натальи Комаровой. Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Напомним, проблема вагон-городков в Югре существует почти 50 лет. Еще в 70-е годы прошлого века "строители коммунизма" приехали осваивать Север, добывать нефть и газ. Жить было негде, поэтому селились кто где - кто в строительных вагончиках, кто в "бочках" - наскоро приспособленных строениях. Шли десятилетия, но тысячи людей так и продолжали жить в балках.

За расселение вагон-городков в регионе основательно взялись девять лет назад, с приходом к управлению округом Натальи Комаровой. До этого проблема практически не решалась. Во многом усугубляло положение то, что не было правового механизма для расселения. Приспособленное жилье не являлось жильем как таковым и по сути было вне закона. А поскольку документально это не жилье, значит, и оснований для выделения нового не было. Два года ушло тогда на формирование нормативной базы. Наталья Комарова поставила задачу ликвидации балочных массивов в число приоритетов, вышла с инициативой легализации этого жилого фонда к президенту, председателю правительства. Власти Югры разработали специальную программу обеспечения жильем, провели инвентаризацию приспособленных строений всех вагон-городков региона. Работа была проделана огромная.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Так, на 1 января 2012 года в округе насчитывалось 9 998 приспособленных для проживания строений, в них проживало 10 813 семей. В течение всех последних лет власти Югры планомерно выделяли средства на решение проблемы вагон-городков. В результате на 1 августа этого года в регионе осталось всего 2 563 таких строения. В них живет 2595 семей.

Полностью ликвидированы балочные массивы в Нижневартовском, Октябрьском, Советском, Березовском, Сургутском районах, городах: Радужном, Покачах, Югорске. В пятнадцати муниципалитетах округа на сегодня нет балков. В остальных семи ведется работа по завершению ликвидации оставшихся.

В 2018 году власти приняли решение о направлении на завершение мероприятий по расселению из вагон-городков за счет средств "единой" субсидии беспрецедентной суммы из бюджета Югры - 5 470,8 млн рублей.

И, как отмечают в правительстве региона, все идет по плану. Все муниципалитеты работают над поставленной целью. И сомнений в том, что задача по ликвидации вагон-городков в 2019 году в Югре будет выполнена, нет.

- Мы обеспечили ресурсами муниципальные образования для того, чтобы до конца 2019 года можно было решить одну из самых острых социальных проблем региона, - подчеркнула глава Югры Наталья Комарова.

Улучшение жилищных условий - один из главных приоритетов властей Югры, причем речь идет не только о балочных массивах, но и расселении людей из ветхого и аварийного фонда, обеспечении жильем тех, кто ожидает своей очереди по различным программам жилищной поддержки.

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Вот лишь один из примеров тысяч семей, которым уже посчастливилось справить новоселье.

Многодетная семья Гатауллиных, живущая в поселке Пойковском, - одна из тех, кто получил возможность переехать в благоустроенное жилье благодаря муниципальной программе ликвидации балков. Они жили в вагончике, том самом наследии времен освоения Севера, с 1997 года.

- По молодости балок нас устраивал, но родились дети, вшестером стало тесно, - признается Рамзия Гатауллина. - Два года назад мы получили субсидию за старые балки на всех шестерых человек, вышло около четырех миллионов. И купили двухэтажный дом. Теперь места хватает всем. На участке рядом поставили гараж, баню и две теплицы, где выращиваем огурцы, помидоры, перец и баклажаны.

Мы очень благодарны властям округа, искренне признаются Гатауллины. Уверены, что и другие семьи, еще живущие в вагончиках, обязательно справят до конца года новоселье.

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