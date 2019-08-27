В Кургане начинается реконструкция путепровода на проспекте Машиностроителей, соединяющего центр города с микрорайонами Заозерный и Рябково, где живет треть населения областного центра.

Пока по мосту ЖБИ, как называют путепровод горожане, еще ходит транспорт, но крайние полосы уже довольно давно закрыты. 15 сентября движение по мосту полностью прекратится и рабочие приступят к демонтажу конструкций. По сути, его будут строить заново. Кстати, мост не совсем уж старый, ему всего 46 лет. Когда его возводили, видимо, не рассчитывали на такой поток машин (за сутки сооружение пропускает 16 тысяч автомобилей), поэтому мост быстро износился и стал разрушаться на глазах, между швами образовались дыры. Свою роль сыграли и теплые помещения, которые в нарушение технических норм располагались прямо под несущими конструкциями, ускоряя их коррозию. Словом, мост стал слишком опасен, чтобы оставлять его в таком состоянии.

Строить почти 800-метровый новый путепровод будут курганские специалисты. По проекту, его должны сдать через 26 месяцев. Однако глава города Андрей Потапов сообщил, что подрядчики готовы работать в две, а то и в три смены, чтобы завершить работы досрочно.

Все понимают: жителям спальных районов придется выходить утром из дома намного раньше, чтобы вовремя добраться в центр города. Власти заверили, что маршруты объезда разработаны так, чтобы люди не почувствовали больших неудобств. Схему объезда путепровода обещают на днях опубликовать в СМИ.