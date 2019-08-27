Новости

Путин угостил Эрдогана мороженым 16:32
Эксперт назвал профессии, которым грозит исчезновение 16:27
В Беларуси подготовлен план развития отстающих регионов 16:24
Факсимиле Брестской Библии презентовали в Минске 16:05
Строящуюся Коммунарскую линию метро продлят до Троицка 16:03
В Алуште изъяли почти три тонны контрафактного алкоголя 15:58
Восемь автомобилей столкнулись на мосту в Нижнем Новгороде 15:56
В Дагестане два ребенка погибли от удара током 15:53
Центр Петербурга перекроют в связи с Дрезденским оперным балом 15:50
Бразилия открыла России свой рынок для экспорта говядины 15:45
Сотрудники СБУ заблокировали Верховную Раду 15:45
Назван срок завершения испытаний самого мощного вертолета в мире 15:44
В Берлине туристам предлагают убирать мусор 15:41
Огромная вулканическая масса угрожает судоходству в Тихом океане 15:37
В КБР начался поиск пропавших альпинистов из Москвы и Ялты 15:34
В Беловежской пуще кроты откопали 2000-летнее поселение 15:25
Увеличилось число жертв в ДТП с автобусом в Перми 15:22
Пьяный виновник ДТП угнал эвакуатор, угрожая водителю пистолетом 15:19
Пушков дал совет сенатору США по поводу получения визы в Россию 15:12
Фото: сын Валерии во Франции отпраздновал свадьбу с одноклассницей 15:10
Англоязычные регионы Камеруна оказались на грани гражданской войны 15:06
Генпрокуратура пообещала сотрудникам "Крестов" уголовное дело 15:03
Красноярская полиция нашла родных экипажа пропавшего 65 лет назад Ан-2 15:02
В Арктике открыли пять новых островов 15:01
В Сеть попали первые кадры трейлера и постер "Черной вдовы" 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
27.08.2019 16:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В центр - объездными путями

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Неделя - Урал № 191(7949)
В Кургане начинается реконструкция путепровода на проспекте Машиностроителей, соединяющего центр города с микрорайонами Заозерный и Рябково, где живет треть населения областного центра.
Фото: Валентина Пичурина/РГ Таким будет новый мост ЖБИ. Фото: Валентина Пичурина/РГ
Таким будет новый мост ЖБИ. Фото: Валентина Пичурина/РГ

Пока по мосту ЖБИ, как называют путепровод горожане, еще ходит транспорт, но крайние полосы уже довольно давно закрыты. 15 сентября движение по мосту полностью прекратится и рабочие приступят к демонтажу конструкций. По сути, его будут строить заново. Кстати, мост не совсем уж старый, ему всего 46 лет. Когда его возводили, видимо, не рассчитывали на такой поток машин (за сутки сооружение пропускает 16 тысяч автомобилей), поэтому мост быстро износился и стал разрушаться на глазах, между швами образовались дыры. Свою роль сыграли и теплые помещения, которые в нарушение технических норм располагались прямо под несущими конструкциями, ускоряя их коррозию. Словом, мост стал слишком опасен, чтобы оставлять его в таком состоянии.

В Омске развернули массовый ремонт фасадов домов "гостевого маршрута"

Строить почти 800-метровый новый путепровод будут курганские специалисты. По проекту, его должны сдать через 26 месяцев. Однако глава города Андрей Потапов сообщил, что подрядчики готовы работать в две, а то и в три смены, чтобы завершить работы досрочно.

Все понимают: жителям спальных районов придется выходить утром из дома намного раньше, чтобы вовремя добраться в центр города. Власти заверили, что маршруты объезда разработаны так, чтобы люди не почувствовали больших неудобств. Схему объезда путепровода обещают на днях опубликовать в СМИ.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Началась вторая очередь поставок комплексов С-400 в Турцию
Пушков дал совет сенатору США по поводу получения визы в Россию
Макрон призвал Европу переосмыслить отношения с Россией
СМИ: Зеленский определился с кандидатурой нового премьера Украины