В Минприроды заявили о нехватке лесничих в России

В России нужно увеличить численность лесничих, которых сегодня в стране 23 тысячи, считает министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"Для сравнения: в Советском Союзе было 85 тысяч лесничих, а на сегодняшний день - 23 тысячи", - цитирует "Интерфакс" заявление главы Минприроды, сделанное во время его встречи со студентами в Ханты-Мансийске. Там он провел занятие по экологии в Югорском госуниверситете.

В лесу должен появиться хозяин, отметил Кобылкин. От этого зависит профилактика возникновения природных пожаров.

В этом году было зарегистрировано пожаров меньше, чем в прошлом, из расчета на один миллион гектаров, если учитывать контролируемые лесные массивы. Но есть леса, до которых физически невозможно долететь, пояснил министр.

Режим ЧС в связи с природными пожарами ранее был объявлен в четырех регионах - Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Причиной возгораний могли стать сухие грозы.

По указанию президента России к тушению привлекались по десять самолетов и вертолетов Минобороны со специальным оборудованием.

На данный момент пожароопасный сезон действует в 83 субъектах России, а режим ЧС в двух субъектах - на всей территории Красноярского края, в одном муниципальном районе Республики Саха (Якутия). При этом в 43 субъектах России введен особый противопожарный режим.