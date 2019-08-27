Международный
авиационно-космический салон
Рубрика: В мире
Проект: Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
27.08.2019 19:17
Текст: Александр Борисов

Республика Сербская примет участие в работе МАКС-2019

Делегация из Республики Сербской (РС), входит в состав Боснии и Герцеговины, во главе с министром экономики и предпринимательства РС Векославом Петричевичем примет участие в крупнейшем международном авиакосмическом форуме МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.

По информации Радио и телевидения РС, в состав делегации входят представители предприятий "Космос" из Баня-Луки, "Орао" из Биелины и "Технический ремонт" из Братунца, намеревающиеся найти себе бизнес - партнеров в Российской Федерации. Подчеркивается, что намечается и подписание меморандума о сотрудничестве между правительством Республики Сербской и Госкорпорацией "Ростех", в рамках которого стороны планируют "установление прочных связей и сотрудничества, привлечение новых инвестиций и реализацию совместных проектов".

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Между тем в интервью "Российской газете" премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович обозначал тот факт, что у РС "действительно корректные и хорошие отношения с Российской Федерацией". "Я хотел бы поблагодарить российское руководство, прежде всего, президента Владимира Путина за поддержку, которая оказывается Республике Сербской все эти годы, - говорил политик. - Хочу также отметить, что я доволен и тем, что Баня-Луку регулярно посещают высокопоставленные делегации из России, к нам приезжают и губернаторы из РФ".