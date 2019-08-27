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Рубрика: Общество

Заходите в кабинет

Теперь можно управлять своим здоровьем, не отходя от компьютера
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 190(7948)
Собрать вместе все данные о своем здоровье - время посещения разных врачей, результаты обследований и назначения; проверить на совместимость принимаемые лекарства, - все это и многое другое можно сделать с помощью нового электронного сервиса "Личный медицинский кабинет", который запустил Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Если пользоваться ресурсом аккуратно, вся картина своего здоровья будет как на ладони. Фото: iStock Если пользоваться ресурсом аккуратно, вся картина своего здоровья будет как на ладони. Фото: iStock
Если пользоваться ресурсом аккуратно, вся картина своего здоровья будет как на ладони. Фото: iStock

Речь идет, по сути, об электронном дневнике, который поможет систематизировать всю информацию о своем здоровье. Ведь часто доктор просит нас вспомнить, чем мы когда-то болели, какие операции перенесли, какие лекарства принимали. Если аккуратно пользоваться "личным кабинетом" и вовремя вносить туда информацию - можно, по сути, активно следить за состоянием своего здоровья. Помимо этого у сервиса масса других полезных возможностей. Например, войдя в кабинет, можно уточнить, где и когда пройти диспансеризацию, получить информацию о своих правах в системе ОМС.

Фото: istockphoto.com
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Можно быстро связаться со своей страховой компанией для консультации, поменять полис ОМС (например, при переезде в другой регион). А если, к примеру, что-то пошло не так в поликлинике, больнице или с лечащим врачом, то и пожаловаться "куда надо", отправив обращение в департамент здравоохранения или в свою страховую компанию.

Лично для меня самая интересная опция - это мой собственный дневник здоровья. Если честно, я и сейчас стараюсь собирать в одной папке результаты анализов - грамотный врач обязательно следит за их динамикой, ну и мне, как ответственному пациенту, это совсем не безразлично. Теперь все это можно будет делать в электронном виде. Туда, кстати, также можно занести и необходимые данные о себе, которые могут понадобиться экстренным службам. Конечно, все мы надеемся жить долго и без неприятных приключений. Тем не менее группа крови, резус-фактор, аллергическая реакция на лекарственные препараты - вся эта информация обязательно понадобится медикам, если человек попадает в экстренную ситуацию и находится без сознания.

Пациент хранит все свои показатели и заметки о здоровье в одном месте и при необходимости может показать их на приеме у врача

Интересная опция - калькулятор калорий, что особенно важно для желающих побороться за идеальный вес. Организовать здоровое питание, кстати, помогут и расположенные тут же видеоролики о ЗОЖ.В ФФОМС говорят, что возможности сервиса будут постепенно расширяться. Например, столичные жители уже имеют возможность воспользоваться услугой "Таблетница": забив в программу названия лекарств, которыми вы лечитесь, вы сможете проверить, насколько они совместимы друг с другом. Это важно, если назначения вам делали разные врачи, не учитывая того, что вы уже принимаете.

В федеральном фонде отмечают, что пользоваться сервисом можно бесплатно - услуга доступна круглосуточно, вне зависимости от региона, где находится пользователь.

Комментарий

Елена Большакова, руководитель службы страховых представителей третьего уровня, врач-уролог:

Фото: РИА новости www.ria.ru
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- В Личном медицинском дневнике застрахованный имеет возможность регулярно вести данные своего давления, холестерина, сахара или других показателей. Врачи часто рекомендуют это делать пациентам с хроническими заболеваниями. Например, вести дневник артериального давления больным гипертонией, или дневник с показателями сахара больным сахарным диабетом. Помимо этого в "личном кабинете" есть календарь по дням, где можно делать отметки о тех или иных возникающих симптомах. Доступ к этим данным имеет только сам застрахованный, для того чтобы войти в кабинет, ему нужно пройти идентификацию: ввести логин и пароль. Явное преимущество такого дневника в том, что пациент хранит все свои показатели и заметки о здоровье в одном месте - "личном кабинете" застрахованного, и при необходимости может показать их на приеме у врача, зайдя в дневник с телефона или другого электронного устройства. Врач в свою очередь видит все показатели в динамике, что, конечно, является немаловажным фактором при назначении лечения или постановке диагноза.

Конкретно

Как подключиться к "личному кабинету"

Зайти в "личный кабинет" можно через портал Госуслуг - это универсальный способ для всех регионов. Сделать это можно также через сайт территориального фонда обязательного медицинского страхования того региона, где вы живете. Чтобы сервис стал доступен, нужно зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации на портале Госуслуг и получить подтвержденную учетную запись. Инструкция по регистрации и получению подтвержденной учетной записи размещена по ссылке.

Вопрос ребром

Данные под защитой

Возникает естественный вопрос: не рискованно ли размещать свои данные в "личном кабинете", не смогут ли его "взломать" злоумышленники? Ведь нередко случается, что разная личная информация неожиданно появляется в открытом доступе только потому, что кто-то не обеспечил надежную защиту от "утечки" данных. В ФФОМС заверяют, что используемые электронные технологии снабжены надежными системами защиты. "При отображении информации в "личном кабинете" и ее обновлении территориальные фонды ОМС обеспечивают соблюдение требований федерального закона о персональных данных и их защиту", - подчеркнули в ФФОМС.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ирина Невинная
Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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