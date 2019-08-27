Россияне смогут обжаловать штрафы и оформить пенсию онлайн

На портале госуслуг появились прототипы еще пяти суперсервисов: "Обжалование штрафов онлайн", "Правосудие онлайн", "Подача заявлений в правоохранительные органы", "Пенсия онлайн" и "Утрата близкого человека". Граждане могут оценить их удобство и внести свои предложения по улучшению работы.

Суперсервисы - новый формат предоставления государственных электронных услуг, который должен сделать их получение максимально простым и комфортным для граждан. Один из их основных принципов - сведение к минимуму использования бумажных документов и необходимости личного посещения госорганов. Сервис построен на анализе жизненной ситуации человека и проактивном предоставлении всего необходимого комплекса услуг, а также помощи в оформлении положенных льгот и выплат - быстро и буквально "в один клик".

"За созданием суперсервисов стоит глубокая трансформация внутренних процессов ведомств, логики "движения" бумаг, - отметил вице-премьер Максим Акимов. - Наша главная цель - сделать так, как удобно человеку, а не так, как видится нам, чиновникам.

Суперсервисы "Подача заявлений в правоохранительные органы" и "Обжалование штрафов онлайн" значительно упрощают порядок подачи документов и обжалование штрафов за нарушение ПДД без личного визита.

Через "Правосудие онлайн" можно дистанционно подать иск, а затем участвовать в судебных заседаниях и отслеживать ход процесса вплоть до момента вынесения решения.

"Пенсия онлайн" помогает держать под контролем пенсионные накопления, проверять и корректировать учтенный трудовой стаж, а впоследствии быстро оформить выплаты и выбрать удобный способ их получения.

Суперсервис "Утрата близкого человека" пригодится в тяжелой жизненной ситуации. Он возьмет на себя заботу по оформлению документов, получению положенных пособий, а затем и наследства.

В начале августа Максим Акимов и замглавы Минкомсвязи Максим Паршин представили страницу суперсервисов на портале госуслуг. Таким образом, к разработке электронных услуг впервые были привлечены граждане. Сегодня около 2,5 тысячи человек поделились своими предложениями, при этом абсолютное большинство положительно оценивает будущие суперсервисы, отмечают в Минкомсвязи.

"Граждане, потенциальные пользователи суперсервисов, активно проходят опросы и делают замечания, - рассказал Максим Паршин. - В них содержится много того, что мы не замечали при разработке прототипов, либо это уходило на второй план. Поэтому такой формат работы - открытая коммуникация - себя оправдал".

В сентябре, по словам Паршина, планируется подвести итоги по первой десятке суперсервисов и рассказать о поступивших предложениях.