Россияне смогут обжаловать штрафы и оформить пенсию онлайн

Новости

В Иркутской области девять человек отравились суши 09:06
В Петербурге двое 17-летних подростков разбились на мотоцикле 09:06
Популярность заглушек для ремней безопасности резко взлетела 09:00
"Краснодар" предложил контракт Фернандешу 08:48
Джон Болтон анонсировал визит в Киев 08:44
Геймеры получили 15 миллионов долларов за победу на турнире по DOTA 2 08:28
В Приамурье мошенники попытались нажиться на паводке 08:24
Состояние пострадавшей на курорте в Турции девочки ухудшилось 08:19
Воздух в столице сегодня прогреется до +22 градусов 07:56
Серена Уильямс разгромила Марию Шарапову на старте US Open 07:46
Во Владивостоке спустили на воду самый крупный за 30 лет танкер 07:45
В США два ребенка погибли в ДТП с участием угнанной машины полиции 07:32
Захарова осудила G7 за отказ от либеральных ценностей 07:30
Власти Японии закрыли ведущую на вершину горы Фудзи дорогу 07:21
Ученые рассказали о первых признаках "болезни пожилых" в 20 лет 07:10
Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook 07:02
На Камчатке закрыли крупнейшую свалку 06:51
Федеральная избирательная комиссия США взяла перерыв в работе 06:50
В Охотском море корабли ТОФ нашли подводную лодку 06:37
"Союз МС-14" с роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС 06:25
Нарушить работу главного аэропорта Малайзии могли хакеры 06:20
Количество отравившихся на свадьбах в Якутске возросло до 45 06:15
Посольство РФ опровергло слова сенатора США об отказе в выдаче визы 06:11
Тропический шторм "Дориан" обрушится на остров Барбадос 05:55
Сильный ливень затопил во Владивостоке дороги и вызвал сели 05:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
27.08.2019 08:39
Рубрика: Экономика

Россияне смогут обжаловать штрафы и оформить пенсию онлайн

Текст: Юлия Кривошапко
На портале госуслуг появились прототипы еще пяти суперсервисов: "Обжалование штрафов онлайн", "Правосудие онлайн", "Подача заявлений в правоохранительные органы", "Пенсия онлайн" и "Утрата близкого человека". Граждане могут оценить их удобство и внести свои предложения по улучшению работы.
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости

Суперсервисы - новый формат предоставления государственных электронных услуг, который должен сделать их получение максимально простым и комфортным для граждан. Один из их основных принципов - сведение к минимуму использования бумажных документов и необходимости личного посещения госорганов. Сервис построен на анализе жизненной ситуации человека и проактивном предоставлении всего необходимого комплекса услуг, а также помощи в оформлении положенных льгот и выплат - быстро и буквально "в один клик".

Граждане смогут общаться с госорганами через электронный сервис почты

"За созданием суперсервисов стоит глубокая трансформация внутренних процессов ведомств, логики "движения" бумаг, - отметил вице-премьер Максим Акимов. - Наша главная цель - сделать так, как удобно человеку, а не так, как видится нам, чиновникам.

Суперсервисы "Подача заявлений в правоохранительные органы" и "Обжалование штрафов онлайн" значительно упрощают порядок подачи документов и обжалование штрафов за нарушение ПДД без личного визита.

Через "Правосудие онлайн" можно дистанционно подать иск, а затем участвовать в судебных заседаниях и отслеживать ход процесса вплоть до момента вынесения решения.

"Пенсия онлайн" помогает держать под контролем пенсионные накопления, проверять и корректировать учтенный трудовой стаж, а впоследствии быстро оформить выплаты и выбрать удобный способ их получения.

Суперсервис "Утрата близкого человека" пригодится в тяжелой жизненной ситуации. Он возьмет на себя заботу по оформлению документов, получению положенных пособий, а затем и наследства.

Фото: РИА Новости
Зачем нужны суперсервисы госуслуг

В начале августа Максим Акимов и замглавы Минкомсвязи Максим Паршин представили страницу суперсервисов на портале госуслуг. Таким образом, к разработке электронных услуг впервые были привлечены граждане. Сегодня около 2,5 тысячи человек поделились своими предложениями, при этом абсолютное большинство положительно оценивает будущие суперсервисы, отмечают в Минкомсвязи.

"Граждане, потенциальные пользователи суперсервисов, активно проходят опросы и делают замечания, - рассказал Максим Паршин. - В них содержится много того, что мы не замечали при разработке прототипов, либо это уходило на второй план. Поэтому такой формат работы - открытая коммуникация - себя оправдал".

В сентябре, по словам Паршина, планируется подвести итоги по первой десятке суперсервисов и рассказать о поступивших предложениях.

Экономика Отрасли Связь Правительство Правительство Минкомсвязи
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство РФ опровергло слова сенатора США об отказе в выдаче визы
Макрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Космонавт назвал причины отказа Европы от использования "Союзов"
При пожаре в Рождественском монастыре в Москве никто не пострадал
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании