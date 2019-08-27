На проходящем в Японии чемпионате мира по дзюдо спортсмены сборной России по итогам трех соревновательных дней сумели завоевать дне награды - серебро и бронзу.

Вчера Денис Ярцев, выступающий в весовой категории до 73 кг, сумел дойти до полуфинала, однако на его пути в к решающему поединку встал японец Сехэй Оно, который в итоге и завоевал золотую медаль.

В схватке за третье место Ярцев встречался с представителем Таджикистана Бехрузом Ходжазоды. Россиянин своими действиями сумел заработать оценку "ваза-ари", которая и принесла бронзу.

Днем ранее первую для российской команды медаль принесла Наталья Кузютина в весовой категории до 52 кг. Наталья в финале досрочно уступила японской спортсменке Уте Абэ, однако все равно вошла в историю, став первой представительницей России, завоевавшей серебряную медаль на чемпионате мира.