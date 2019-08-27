Россиянка стала самым молодым тренером Южной Кореи

23-летняя россиянка Ралина Ракипова вошла в тренерский штаб сборной Южной Кореи по художественной гимнастике, став таким образом самым молодым тренером Страны утренней свежести. Об этом сообщили корейские СМИ, взяв интервью у бывшей спортсменки.

Ралина Ракипова родом из Казани, но в последние годы выступала за команду Санкт-Петербурга. Входила в состав сборной России по художественной гимнастике, завоевала несколько медалей, в том числе высшей пробы, на международных состязаниях, выступая за РФ в основном в групповых упражнениях. Недавно она завершила спортивную карьеру и получила предложение из Южной Кореи поработать в качестве наставника.

Напомним, что в Южной Корее была своя известная спортсменка по художественной гимнастике Сон Ён Чжэ, которая тренировалась в России. По словам корейских СМИ, задачей Ракиповой станет воспитание "вторых Сон Ён Чжэ".

"Она очень хорошо руководит нами, с большим энтузиазмом, лично все показывает. Мы уже почувствовали результаты в плане улучшения нашей техники. Удобно также, что с тренером Ракиповой у нас разница в возрасте небольшая, всего четыре-пять лет, а потому после тренировок мы часто болтаем как обычные подружки", - поделилась своими впечатлениями о российском наставнике 18-летняя корейская гимнастка Со Го Ын.