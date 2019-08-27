Российскую "дочку" Samsung оштрафовали за координацию цен в торговой сети

В сообщении антимонопольного ведомства сказано, что ФАС признала ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" виновным в незаконной координации экономической деятельности реселлеров (перепродавцов) смартфонов и планшетов Samsung, "которая привела к установлению и поддержанию цен на смартфоны и планшеты". К административной ответственности привлечены и работники компании, которые контролировали эту противозаконную деятельность.

Ранее антимонопольщики провели расследование и выяснили, что российское представительство Samsung устанавливало для своих реселлеров (перепродавцов гаджетов южнокорейской компании) "рекомендованные розничные цены" (РРЦ) и даже проводило мониторинг их соблюдения с помощью специальной программы. Реселлеры сами также проводили мониторинг поддержания их конкурентами рекомендованных цен, а в случае отклонения от них обращались с жалобами в Samsung. Причина простая: при выпуске новой продукции на рынок компания предлагала на некоторые гаджеты завышенные (по мнению покупателей) цены. Потом цены приходилось снижать, и здесь низовое звено пыталось снизить свои потери.

В переводе на бытовой язык: компания мешала реселлерам конкурировать друг с другом по ценам на устройства Samsung, искусственно ограничивая эту конкуренцию. Но тем самым представительство Samsung нарушало часть 5 статьи 11 Закона "О защите конкуренции". За что на компанию мог быть наложен штраф, максимальный размер которого по данной статье составляет 5 млн руб. Однако в связи с тем, что в ходе рассмотрения дела компания прекратила координацию торговой деятельности реселлеров и оказывала содействие комиссии ФАС России, штраф был снижен наполовину - до 2,5 миллиона рублей.