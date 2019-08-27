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27.08.2019 21:23
Рубрика: Экономика

Ростуризм снова "открыл" для туристов Шри-Ланку

Текст: Александр Проценко

Ростуризм официально проинформировал туроператоров, что они могут возобновить продажи туристических путевок на Шри-Ланку. В сообщении ведомства говорится: "МИД России констатирует, что угроза безопасности иностранных туристов значительно снизилась. В связи с этим Ростуризм информирует туроператоров и турагентов о возможности возобновления… турпродукта в Шри-Ланку.

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Однако МИД и Ростуризм рекомендуют сохранять бдительность, избегать мест массового скопления людей, а также воздержаться от посещения северных и восточных областей Шри-Ланки из-за оставшихся там с момента завершения боевых действий в 2009 годы противопехотных мин.

Поток туристов на Шри-Ланку (и не только из России) уменьшился из-за крупнейшей в истории страны серии терактов, которая произошла 21 апреля. В городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа в общей сложности прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. В результате терактов погибли около 250 человек.

Фото: AP Photo/Eranga Jayawardena
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Теперь власти острова уверяют, что ситуация нормализовалась. "Мы приложили все усилия, чтобы обеспечить безопасность нашей страны, - говорится в сообщении на портале премьера страны. - Ситуация на Шри-Ланке вновь стала нормальной. Мы надеемся, что благодаря приезду туристов наша экономика начнет восстанавливаться".

До террористических актов нынешнего года туриндустрия Шри-Ланки надеялась в перспективе переманить туристов из Европы и России с Гоа и Таиланда, но теперь это стало лишь мечтой. Не помогает даже фактически безвизовый режим (визу можно получить бесплатно при пересечении границы, по прилету), установленный для 45 стран, включая Россию, Китай, Индию, Великобританию, Швецию, Норвегию и т.д. "Сервис в стране очень хороший, но все отели старые, да и номеров немного", - говорят эксперты. - На острове много достопримечательностей, причем они расположены очень удобно, так, что их можно осмотреть за 3 дня, а затем провести остаток отдыха на пляже, однако такие комбинированные туры стоят недешево. Поэтому большая часть туристов выбирают соседние страны, где много туров по спецпредложениям…"

Экономика Туризм Правительство Минкультуры Ростуризм
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