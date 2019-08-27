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Рубрика: В мире

Самолет академии ВВС Испании упал в Средиземное море

Самолет C-101 академии ВВС Испании, выполнявший учебный полет, упал в Средиземное море. Инцидент произошел в понедельник утром недалеко от побережья провинции Мурсия на юго-востоке страны.

Фото: istock
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На борту воздушного судна находился один пилот. Ему удалось катапультироваться, однако он погиб, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал La Sexta. О причинах крушения пока ничего не сообщается.

Между тем, в интернете появилось видео момента падения военного самолета в Средиземном море. На кадрах видно, как воздушное судно входит в крутое пике и разбивается о воду.

В мире Европа Испания Авиакатастрофы
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