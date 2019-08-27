Саудовская Аравия построит рекордные по высоте и скорости аттракционы

В 2023 году в Саудовской Аравии откроется парк развлечений Six Flags Qiddiya с "рекордными аттракционами". Уникальный проект в понедельник представила компания Six Flags на церемонии в Эр-Рияде.

Компания анонсировала самые длинные, высокие и скоростные американские горки в мире под названием "Полет сокола", а также самый высокий в мире аттракцион со свободным падением "Башня сирокко". Всего же в парке, который займет площадь в 32 гектара, будет представлено 28 аттракционов, разделенных по шести тематическим зонам.

Новый тематический парк будет построен в городе развлечений Киддия, который создается недалеко от Эр-Рияда, сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Arabian Business. Киддия - это мега-проекта властей Саудовской Аравии. Его строительство началось в апреле прошлого года, а первую очередь планируется запустить в 2023 году.