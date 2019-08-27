Сбербанк задумался над развитием бренда "Сбер"

В Сбербанке пока не обсуждают вопрос смены логотипа, но "думают над развитием бренда "Сбер" в рамках своей экосистемы". Такую информацию сообщили агентству ТАСС в пресс-службе самого крупного коммерческого банка страны.

Еще в декабре прошлого года Сбербанк создал дирекцию SberX для координации развития экосистемы вокруг других бизнес-направлений банка.

По сообщению руководства банка, в "экосистему" входит более 20 компаний по разным направлениям: электронная коммерция ("Яндекс.Маркет"), медицина (DocDoc), телекоммуникации ("Сбербанк Телеком"), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), сервисы для оптимизации бизнес-процессов ("Эвотор", "Интеркомп") и другие. "Мы строим экосистему, ядром которой является Сбербанк.

Основной задачей SberX станет координация комплексного развития экосистемы Сбербанка совместно с другими бизнес-блоками банка, компаниями, входящими в группу Сбербанка, а также другими компаниями-партнёрами банка", - заявил тогда первый зампред правления банка Лев Хасис.

Позже сообщалось, что Сбербанк начал работу над новым логотипом, один из вариантов которого представлял квадрат, цвет которого слева направо меняется от светло-зеленого до темно-зеленого, а снизу-вверх - с зеленого до синего. Справа от этого логотипа - наименование бренда "Сбер", а затем название структур, входящих в экосистему банка. Существующий логотип, бело-зеленый круг с галками, появился десять лет назад, и зачем его требуется менять (а это дело очень недешевое), пока не объявлялось.