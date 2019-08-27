Серена Уильямс разгромила Марию Шарапову на старте US Open

Россиянка Мария Шарапова в стартовом матче на Открытом чемпионате США смогла выиграть всего два гейма у американки Серены Уильямс. Россиянка уступила 1:6, 1:6.

Шарапова и Уильямс проводили 22-й матч, и перевес был явно на стороне американки, до этого побеждавшей в 19-ти встречах. Россиянка после травмы плеча пока далека от своей идеальной игры. Шараповой еще нужно набирать форму, но жребий не оставил ей шансов.

Серена Уильямс быстро взяла инициативу в свои руки, раз за разом переигрывая соперницу. Шарапова пыталась сопротивляться, но устоять под напором 37-летней экс-первой ракетки мира не смогла. Американка выиграла два сета с одинаковым счетом 6:1, 6:1, затратив на это ровно час.

После этого поражения занимающая сейчас 87-е место в рейтинге WTA Шарапова окажется за пределами первой сотни.

"Это непросто, не стоит забывать, что четыре месяца назад у меня была операция на плече, - сказала Шарапова после поражения. - Так что просто оказаться на этом турнире в вечернем матче - это хорошо. Можно сколько угодно работать, но если у тебя нет возможности нормально подавать, то добиться успеха будет непросто".

"До конца сезона мне нужно внимательно отнестись к своему расписанию, - продолжила Шарапова. - Я хочу играть как можно больше. И я верю в свои силы. Меня можно списать со счетов, но я в себя верю".