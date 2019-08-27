Сергея Ковалева не устраивает дата боя с Альваресом

Бой чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса может не состояться. Команду российского боксера не устраивает предложенная дата - 2 ноября.

После победы над Энтони Ярдом в минувшие выходные Сергей Ковалев заявил, что в следующем поединке хотел бы встретиться с Саулем Альваресом. Этого боя ждут многочисленные поклонники бокса. Как сообщает Vringe, сторона Альвареса рассчитывает провести бой 2 ноября, тогда как представители россиянина требуют сдвинуть дату из-за того, что россиянин только недавно провел тяжелый бой и ему нужно время, чтобы начать подготовку.

Ковалев имеет в своем послужном списке 38 боев, из которых он выиграл 34 (29 нокаутом), у Альвареса статистика не менее впечатляющая - 54 боя - 51 победа (35 нокаутом). И сторона мексиканца рассчитывает провести бой именно 2 ноября, поскольку эта дата согласована с боссами стриминга DAZN, с которым у Альвареса подписан рекордный контракт на 13 лет на сумму 325 миллионов долларов.

Любопытно, что Альварес уже покорил три весовые категории. Сейчас он владеет титулами действующего чемпиона WBC Franchise/WBA Super в среднем и WBA Regular во втором среднем весах.

Проведение этого боя, если сторонам все же удастся решить вопрос с датой, принесет россиянину рекордный для него гонорар.