Серийный Ми-38 с салоном повышенной комфортности показали на МАКС-2019

Первый серийный вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности представили на МАКС-2019. Новинка представлена в статической экспозиции, а также примет участие в летной программе.

"На данный момент завершены сертификационные испытания Ми-38 с салоном повышенной комфортности, и мы готовы начать поставки таких машин - сейчас ведутся переговоры с одной из лизинговых компаний", - заявил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. Он отметил, что Ми-28 - это новый шаг в отечественном вертолетостроении, а соотношение его летных характеристик, параметров экономичности, дальности полета и возможностей по перевозкам грузов делают его привлекательным как для коммерческой эксплуатации, так и для государственных заказчиков.

Ми-38 с салоном повышенной комфортности может принять на борт до 8 пассажиров, с обычным салоном - до 30 человек. Дальность полета - до 1300 километров, грузоподъемность - до пяти тонн.