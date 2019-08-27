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Фото: Вертолеты России Фото: Вертолеты России
Рубрика: Экономика
Проект: Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
27.08.2019 13:13

Серийный Ми-38 с салоном повышенной комфортности показали на МАКС-2019

Первый серийный вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности представили на МАКС-2019. Новинка представлена в статической экспозиции, а также примет участие в летной программе.

Фото: Николай Грищенко / РГ
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"На данный момент завершены сертификационные испытания Ми-38 с салоном повышенной комфортности, и мы готовы начать поставки таких машин - сейчас ведутся переговоры с одной из лизинговых компаний", - заявил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. Он отметил, что Ми-28 - это новый шаг в отечественном вертолетостроении, а соотношение его летных характеристик, параметров экономичности, дальности полета и возможностей по перевозкам грузов делают его привлекательным как для коммерческой эксплуатации, так и для государственных заказчиков.

Ми-38 с салоном повышенной комфортности может принять на борт до 8 пассажиров, с обычным салоном - до 30 человек. Дальность полета - до 1300 километров, грузоподъемность - до пяти тонн.