Шахматист Непомнящий победил соперника на 132-м ходу

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь лидировали после девяти игровых дней на крупном шахматном турнире Кубок Синкфилда в Сент-Луисе (США).

В девятом туре Непомнящий черными фигурами играл против американца филиппинского происхождения Уэсли Со. Преимущество цвета не спасло хозяина соревнований от поражения. Хотя для достижения победы россиянин затратил немало сил. Партия завершилась на 132-м (!) ходу после того, как Со загнал себя в цейтнот, а Непомнящий в эндшпиле действовал четко и уверенно.

Дин Лижэнь оказался сильнее американца Фабиано Каруаны, затратив на это куда меньше времени. Каруана подписал капитуляцию на 57-м ходу. Еще один россиянин Сергей Карякин и голландец Аниш Гири завершили свою партию вничью.

Перед десятым туром Дин Лижэнь и Непомнящий имели в своем активе по 5,5 очка. Далее шли Карякин и Ананд - по 5 баллов.