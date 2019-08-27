Шойгу рассказал о трудностях при выполнении соглашений по Идлибу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в сирийском городе Идлиб, выполняются российско-турецкие договоренности о создании демилитаризованной зоны. Вместе с тем он отметил, что в этом вопросе есть трудности и проблемы и зона деэскалации пока работает напряженно.

Об этом глава военного ведомства заявил, отвечая на вопрос журналистов в ходе посещения авиакосмического салона МАКС-2019. Министр напомнил, что в Идлибскую зону деэскалации были выведены все группировки общей численностью почти 37 тысяч человек. Они выводились из зон деэскалации, которые действовали на юге, в центре Сирии и рядом с Дамаском.

"Сегодня осталась одна, она работает, работает, на мой взгляд, напряженно, непросто, сложно", - сказал министр. По его словам, сейчас там идет совместное патрулирование. Турецкие военнослужащие патрулируют в самой зоне деэскалации, снаружи действуют наши патрули. Вместе с тем он подчеркнул, что "мы не могли смотреть безучастно на то, что из южной части зоны деэскалации идут постоянные вылазки, постоянные обстрелы". В связи с этим, турецкая сторона была уведомлена "о том, какие действия мы предпринимали и предпринимаем", - подчеркнул Шойгу.

Он высказал уверенность, что в итоге ситуация в Идлибе вернется в нормальное русло. "Я надеюсь, что сейчас ситуация стабилизируется, и все будет там вполне нормально", - сказал Шойгу.