Шотландцы назвали состав на матч против России

Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк огласил список из 24 игроков, которые будут готовиться к ближайшим отборочным встречам чемпионата Европы-2020.

Оба матча команда Кларка проведет на своем поле: 6 сентября ей будет противостоять Россия, а спустя три дня - лидер рейтинга ФИФА Бельгия.

Из футболистов, вызванных на эти встречи, у шотландцев можно отметить защитника "Ливерпуля" Эндрю Роберстона и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Скотта Мактоминея. Приглашение получил также 32-летний Стивен Нейсмит, известный по выступлениям за английские клубы.

Напомним, что в таблице группы I уверенно лидируют бельгийцы, в активе которых максимальное количество очков после четырех туров - 12. Вторую строчку занимают россияне, отстающие от "красных дьяволов" на три балла. Ну а шотландцы делят третью позицию с Казахстаном с шестью набранными очками.