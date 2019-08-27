Следователям МВД поручат дела о порно

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект закона, по сути повышающий статус дел о незаконной порнографии. Заниматься воротилами "клубничного" бизнеса будет следствие МВД.

Помимо прочего, это позволит проводить в ходе расследования секретные операции. Например, прослушивать телефоны подпольных режиссеров или читать переписку иных производителей порнотовара.

"Сегодня производство по таким делам производится в рамках дознания, а это сокращает сроки разбирательства и не позволяет правоохранительным органам использовать свои оперативные возможности", - объясняет адвокат Вячеслав Голенев.

Он подчеркивает, что по закону проведение оперативно-разыскных мероприятий, предусматривающих ограничение некоторых конституционных прав граждан, допустимо только с санкции суда по ходатайству следствия.

"Органы дознания полномочиями инициировать проведение оперативно-разыскных мероприятий, таких как негласное чтение электронной почты, прослушивание телефонных разговоров и т.п., не обладают, - говорит адвокат. - Кроме того, в ходе разбирательства по таким делам подчас возникает необходимость проведения относительно редко применяющихся судебных экспертиз, например, сексологической, портретной, культуроведческой и других. Подчас возникают ситуации, когда по месту проведения предварительного расследования нет учреждений, способных провести подобную экспертизу. Все это приводит к тому, что сроки получения заключения судебной экспертизы затягиваются. Но в сроки, установленные для проведения дознания, уложиться не удается". Поэтому предлагается передать проведение расследования по таким делам в подследственность следователям МВД. То есть по сути повышается статус дел: так как заниматься ими будут подразделения более высокого ранга.

Теперь в ходе расследования дел о незаконном распространении порнографии появится возможность шире использовать оперативные возможности полиции - с официальной санкции суда

"Министерство внутренних дел, как и прежде, будет заниматься выявлением и пресечением преступлений в сфере незаконного оборота порнографических материалов, но проводить расследования будут подразделения, обладающие более широкими полномочиями по сравнению с органами дознания, - отмечает Вячеслав Голенев. - Предлагаемые поправки в УПК направлены на повышение эффективности расследования преступлений в сфере незаконного оборота порнографических материалов".

По данным МВД, за три года, с 2015 по 2018 г. отмечен рост количества зарегистрированных преступлений такого рода на 22,7 процента. При этом растет и доля нераскрытых преступлений, в прошлом году она составила треть от зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 242 Уголовного кодекса "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Причины в том, что не всегда удается своевременно подключить к делу оперативные подразделения, так как у дознания недостаточно полномочий, и раскрыть дело в полном смысле слова по горячим следам не всегда получается.

Кстати, по данным Судебного департамента при Верховном суде, за год по статье 242 были осуждены 246 человек.