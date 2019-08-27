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27.08.2019 17:01
Рубрика: Власть

Клубничка под статьей

Следователям МВД поручат дела о порно
Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект закона, по сути повышающий статус дел о незаконной порнографии. Заниматься воротилами "клубничного" бизнеса будет следствие МВД.

Помимо прочего, это позволит проводить в ходе расследования секретные операции. Например, прослушивать телефоны подпольных режиссеров или читать переписку иных производителей порнотовара.

Фото: ГУОБДД МВД России
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"Сегодня производство по таким делам производится в рамках дознания, а это сокращает сроки разбирательства и не позволяет правоохранительным органам использовать свои оперативные возможности", - объясняет адвокат Вячеслав Голенев.

Он подчеркивает, что по закону проведение оперативно-разыскных мероприятий, предусматривающих ограничение некоторых конституционных прав граждан, допустимо только с санкции суда по ходатайству следствия.

"Органы дознания полномочиями инициировать проведение оперативно-разыскных мероприятий, таких как негласное чтение электронной почты, прослушивание телефонных разговоров и т.п., не обладают, - говорит адвокат. - Кроме того, в ходе разбирательства по таким делам подчас возникает необходимость проведения относительно редко применяющихся судебных экспертиз, например, сексологической, портретной, культуроведческой и других. Подчас возникают ситуации, когда по месту проведения предварительного расследования нет учреждений, способных провести подобную экспертизу. Все это приводит к тому, что сроки получения заключения судебной экспертизы затягиваются. Но в сроки, установленные для проведения дознания, уложиться не удается". Поэтому предлагается передать проведение расследования по таким делам в подследственность следователям МВД. То есть по сути повышается статус дел: так как заниматься ими будут подразделения более высокого ранга.

Теперь в ходе расследования дел о незаконном распространении порнографии появится возможность шире использовать оперативные возможности полиции - с официальной санкции суда

"Министерство внутренних дел, как и прежде, будет заниматься выявлением и пресечением преступлений в сфере незаконного оборота порнографических материалов, но проводить расследования будут подразделения, обладающие более широкими полномочиями по сравнению с органами дознания, - отмечает Вячеслав Голенев. - Предлагаемые поправки в УПК направлены на повышение эффективности расследования преступлений в сфере незаконного оборота порнографических материалов".

Фото: Александр Корольков/РГ
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По данным МВД, за три года, с 2015 по 2018 г. отмечен рост количества зарегистрированных преступлений такого рода на 22,7 процента. При этом растет и доля нераскрытых преступлений, в прошлом году она составила треть от зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 242 Уголовного кодекса "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Причины в том, что не всегда удается своевременно подключить к делу оперативные подразделения, так как у дознания недостаточно полномочий, и раскрыть дело в полном смысле слова по горячим следам не всегда получается.

Кстати, по данным Судебного департамента при Верховном суде, за год по статье 242 были осуждены 246 человек.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД Законопроекты и комментарии
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