СМИ: Зеленский определился с кандидатурой нового премьера Украины

Украинские СМИ выдали очередную "сенсационную утечку" о кандидатуре нового премьер-министра страны, с которой якобы определился президент Владимир Зеленский. Как уверяет "Украинская правда" со ссылкой на некие источники, речь идет о заместителе главы президентской администрации Алексее Гончаруке. Впрочем, ни сам Зеленский, ни кто-либо из его окружения эту информацию официально и публично не подтвердил.

СМИ отмечают, что в настоящее время 35-летний уроженец Черниговской области, профессиональный юрист Гончарук постоянно находится рядом с Зеленским во время совещаний и зарубежных визитов. Чиновник находится на хорошем счету в офисе президента, у него есть опыт политического консалтинга членов украинского правительства. Пять лет назад он также баллотировался в Раду от партии "Сила людей", за которую, однако, почти никто не проголосовал.

Еще одним кандидатом на премьерский пост называют экономиста, директора "Нафтогаза" по развитию Юрия Витренко. Впрочем, за последнюю неделю все новые имена возможных претендентов всплывают среди украинских "аналитиков" чуть ли не каждый день.