Создан новый метод ранней диагностики аутизма

Новости

Сбербанк задумался над развитием бренда "Сбер" 19:42
Республика Сербская примет участие в работе МАКС-2019 19:17
Путин заявил о соблюдении графика "Турецкого потока" 19:06
Российскую "дочку" Samsung оштрафовали за координацию цен в торговой сети 18:55
На Урале восстановили железную дорогу, разрушенную "диверсантами" 18:53
Путин заявил о либерализации визового режима с Турцией 18:48
Полиция на западе Германии начнет раскрывать национальность преступников 18:47
В США умерла работавшая с Мишель Обамой дизайнер Изабель Толедо 18:28
В аэропорту Мюнхена объявили тревогу из-за транзитного пассажира 18:10
Белорусский силач победил на турнире в Тамбовской области 18:00
Умерла актриса из "Солдатов" и "Домашнего ареста" Людмила Мальцева 17:57
Турпоток между РФ и Абхазией вырос до 10 тысяч машин в сутки 17:49
Губернатор Подмосковья прокомментировал тарифы на МЦД 17:47
Собянин повысил с 1 сентября минимальную пенсию в Москве 17:37
Школьники Таймыра стали юнармейцами на боевом корабле Северного флота 17:21
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме 17:18
Мэрия обжаловала решение суда по митингу оппозиции 31 августа 17:14
Владимир Путин похвалил экипаж МКС 17:09
Путин заявил о новой поставке Турции С-400 17:02
Вышел трейлер "Бледной синей точки" - с Натали Портман в космосе 16:55
В России число больных сахарным диабетом выросло на 23 процента 16:50
В Оренбурге на улице обнаружили тело ребенка 16:44
Путин угостил Эрдогана мороженым 16:32
Эксперт назвал профессии, которым грозит исчезновение 16:27
В Беларуси подготовлен план развития отстающих регионов 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
27.08.2019 19:18
Рубрика: Общество

Улика подтвердилась

Создан новый метод ранней диагностики аутизма
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 190(7948)
Изучение аутизма может изменить некоторые ключевые представления об эволюции человека. К такому неожиданному выводу пришла научная группа из Сколтеха, Медицинского центра Маунт-Синай (США) и Институтов Общества Макса Планка (Германия). Ученые искали методы, которые бы позволили уже на ранней стадии надежно диагностировать болезнь, которая стремительно прогрессирует. По данным ВОЗ, в мире она встречается у одного из 59 детей, причем ежегодно их число растет на 13 процентов.
Гений-аутист Ким Пик стал прототипом героя в знаменитом фильме "Человек дождя". Фото: kinopoisk.ru Гений-аутист Ким Пик стал прототипом героя в знаменитом фильме "Человек дождя". Фото: kinopoisk.ru
Гений-аутист Ким Пик стал прототипом героя в знаменитом фильме "Человек дождя". Фото: kinopoisk.ru

- Хотя за последние годы открыты десятки генов, связанных с аутизмом, они не позволяют правильно ставить диагноз, - говорит один из авторов работы, кандидат биологических наук Екатерина Храмеева. - Дело в том, что, когда болезнь вызвана одной мутацией, диагностировать довольно легко. Но если таких мутаций десятки, задача становится нерешаемой. Поэтому сегодня диагностика сводится к беседе врача с пациентом. Оценивается, насколько нарушены характерные навыки социального поведения, что считается главным признаком аутизма. Но здесь все далеко не однозначно, особенно у детей.

Фото: depositphotos.com
Как чувствует себя человек с аутизмом

Екатерина Храмеева и ее коллеги пошли другим путем, правда, взяв за основу уже известный науке факт: кровь и моча здоровых людей и аутистов отличаются. Речь идет о так называемых метаболитах - молекулах, которые образуются в организме в результате многочисленных химических реакций. - Мы впервые посмотрели 1366 различных метаболитов из префронтальной коры мозга человека, - говорит Храмеева. - И оказалось, что их концентрация в мозге у страдающих аутизмом меняется так же, как в крови и моче. А значит, появляется возможность создать простой и дешевый способ диагностировать аутизм по крови и моче. Говоря образно, если кровь и моча раньше были только "наводкой" на возможность патологических изменений в мозге, то теперь мы понимаем, что эта наводка верна.

Но ученые пошли дальше. Они изучили метаболизм предков человека - шимпанзе и макак. И открылась неожиданная картина. Метаболиты человека и обезьян тоже отличаются, а, значит, они у нас менялись в ходе эволюции. Но самое интересное, что это именно те же самые метаболиты, которые "сломались" у аутистов. Как это понимать?

- Тут могут быть разные версии, - говорит Храмеева. - Возможно, аутисты - это следующий этап нашей эволюции, а может, наоборот, это возвращение к нашим предкам. Все это предстоит изучать, ведь мы только в начале большого пути.

Вокруг аутизма немало мифов, в частности, что такие люди гениальны. Конечно, это не так, хотя действительно среди них есть выдающиеся личности. Разные специалисты называют разные имена, в этих списках чаще всего встречаются Эйнштейн, Дарвин, Гоголь, Андерсен, Микеланджело. Но насколько это справедливо, вопрос остается открытым. Но вот американец Ким Пик действительно считается признанным гением-аутистом. Кстати, он стал прототипом главного героя в знаменитом фильме "Человек дождя".

Возможно, аутисты - это следующий этап нашей эволюции, а может, наоборот, это возвращение к нашим предкам

Он обладает выдающимися познаниями в 15 различных областях - истории, географии, литературе, музыке, математике, спорте и др. При этом абсолютно не способен к самостоятельной жизни: не умеет делать элементарные бытовые вещи - одеваться, включать и выключать свет. В возрасте 16 месяцев Ким научился грамоте. Всего раз показав ему буквы, отец и не рассчитывал, что тот запомнит их и начнет складывать в слова. Однажды, читая газету, мужчина заметил: сидящий рядом сын делает то же самое. В полутора года Пик без труда запоминал дословно текст любой прочитанной ему вслух книги, в четыре года умел складывать и вычитать. Уже в три года чтение стало для Кима обычным делом. К семи годам он практически наизусть знал Библию. Ким прочел и запомнил наизусть более 9 тысяч книжных томов. Любимым же его занятием стало чтение телефонных и адресных справочников, содержание которых ему так же легко удается запомнить.

Между тем

Избыток половых гормонов эстрогена и тестостерона в организме женщины во время беременности и их проникновение в организм ее будущего сына резко повышает вероятность, что он станет аутистом. Характерна ли эта особенность для женщин-аутистов, еще предстоит проверить. Об этом заявил профессор Саймон Барон-Коэн из Кембриджского университета. Он уже несколько десятков лет занимается причинами этого феномена.

Фото: kinopoisk.ru
Жизнь как пазл: бесчисленные грани аутизма в кино

А несколько лет назад Барон-Коэн отметил, что в Силиконовой долине число детей-аутистов в 10 раз превышает норму. Аналогичная картин в аналоге Силиконовой долины, голландском Эйндховене, где расположен филиал фирмы IBM. С чем связан данный феномен? Профессор указывает, что около 13 процентов отцов детей-аутистов являются инженерами или научными работниками. А вот у нормальных детей доля таких отцов составляет всего 2,5 процента. Барон-Коэн выдвинул гипотезу: когда два человека с ярко выраженным естественно-научным складом ума создают семью, они могут передавать потомкам группы генов, которые предполагают как высокие способности к научному творчеству, так и склонность к аутизму. В повседневной жизни у каждого из родителей может не быть каких-либо его признаков, но когда они вступают в брак с такими же талантами, то их дети рискуют получить двойную дозу генов аутизма.

Общество Наука Общество Здоровье Научный подход с Юрием Медведевым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Началась вторая очередь поставок комплексов С-400 в Турцию
Собянин повысил с 1 сентября минимальную пенсию в Москве
Пушков дал совет сенатору США по поводу получения визы в Россию
СМИ: Зеленский определился с кандидатурой нового премьера Украины