"Спартак" намерен приобрести сына Диего Симеоне

Московский "Спартак" планирует приобрести нападающего "Фиорентины" Джованни Сименоне - сына главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне.

"Фиорентина" рассчитывает продать футболиста, и спрос на него достаточно велик. Свою заинтересованность в спортсмене выразили два клуба итальянской Серии А - "Кальяри" и "Верона". Но, как сообщает primocanale.it, в борьбу за форварда намерен вступить и "Спартак".

По данным итальянских СМИ, футболист не хотел бы покидать Серию А, однако российский клуб готов сделать Симеоне-младшему куда более выгодное предложение. До закрытия трансферного окна в России остается совсем немного времени, и "Спартак" рассчитывает усилить состав.

Любопытно, что в "Спартаке" уже играет сын известного шведского нападающего Хенрика Ларссона Джордан, а летом московский клуб пытался заполучить сына звезды румынского футбола Георги Хаджи - Яниса.

Что касается Симеоне-младшего, то за "Фиорентину" в прошлом сезоне он провел 40 матчей и забил восемь мячей.