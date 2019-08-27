Спрос на отдых в бархатный сезон увеличился на 15 процентов

Россияне в этом году бронируют на 15 процентов больше туров в бархатный сезон по сравнению с прошлым годом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Посидеть где-нибудь у теплого моря под солнцем, когда дома уже осень, желает все больше россиян. Фото: РИА Новости

"Не желая отказываться от отпуска на море, туристы ищут возможности удешевить поездку и выбирают периоды, когда цены на отели на 20-30 процентов ниже, чем в высокий сезон", - отмечают в АТОР. Причину такой тенденции представители туриндустрии связывают с общим снижением платежеспособности.

Отдохнуть с дополнительной выгодой желают все больше россиян, поясняют "РГ" представители туроператора "Тез Тур". Спрос на туры в первой половине осени вырос на 26 процентов. Туроператор TUI Россия приводит более скромные цифры, но все же рост есть - на 7 - 10 процентов.

Однако с экономией не все так очевидно. Если россияне и желают сэкономить, то не на качестве отдыха. "Все больше российских путешественников на период бархатного сезона стали отдавать предпочтение отелям высокой категории", - говорят в "Тез Тур". В частности, доля четырехзвездочных отелей выросла на 6,5 процента, а "пятерки" вообще стали покупать на 12 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Да и направления для отдыха россияне выбирают также самые популярные. В лидерах направлений на бархатный сезон все те же Турция, Россия, Греция, Тунис, Испания, Кипр, Италия. Больше всего растет спрос на Грецию и Болгарию - более чем на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. А в Испании на бархатный сезон во многих отелях вообще уже нет мест, бронировать нужно заранее. Что россияне и делают. Еще в июле этого года начали поступать заявки на туры в сентябре и октябре 2020 года, рассказывают туроператоры.

На отдыхе в первой половине осени можно сэкономить до 30 процентов летней стоимости таких же туров. Но некоторые туры дороже в бархатный сезон

Не желая ущемлять себя в качестве отдыха, скорее россияне идут на сокращение продолжительности тура. Так, спрос на двухнедельные поездки снизился примерно на 4 процента, а вот на туры меньшей продолжительности 9 - 12 ночей и 7 - 9 ночей - вырос на 5 - 6 процентов.

Рост популярности бархатного сезона стал особенно заметен в этом году, отмечают участники рынка, но тенденция стала проявляться раньше. Обычно более половины всего потока туристов приходится на летние месяцы - это пик сезона. В апреле и мае, а также в сентябре и октябре спрос на туры снижается на пять-десять процентов по сравнению с летними месяцами. В последние годы спрос смещается на начало и конец сезона, отмечают представители туриндустрии. При этом продажи туров на бархатный сезон прирастают на несколько процентов. Рост спроса на бархатный сезон не стоит связывать только с потребностью в экономии, замечает в беседе в "РГ" руководитель Отдела мониторинговых исследований ВЦИОМ Олег Чернозуб. Бархатный сезон зачастую считается более престижным и комфортным, а поэтому в каких-то случаях такие туры могут быть даже дороже летних, замечает он. Вполне, может быть, в каких-то случаях придется говорить не об экономии, а о росте потребностей.

В целом, по опыту прежних кризисов известно: люди в первую очередь снижают те расходы, которые для них не являются первоочередными. А сейчас другие времена.

"Мы находимся в достаточно продолжительном периоде восстановления нормального спроса домохозяйств. После кризиса 2008-2009 годов спрос в некотором смысле искусственно стимулировался за счет расширения потребительского кредитования. После кризиса 2014-2015 годов эти стимулы сошли на нет, и спрос вернулся к тем значениям, которые без дополнительного кредитного стимулирования являются нормальными для нашей страны", - говорит эксперт. При сохранении кредитной нагрузки теперь люди имеют возможность тратить только те деньги, которыми они реально располагают, без привлечения кредита. Туры в бархатный сезон могут быть компромиссом, но спрос на туристские поездки в целом растет.

Так что сейчас в целом сложилась довольно здоровая экономическая ситуация, заключает эксперт.