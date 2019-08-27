Стало известно, в каких матчах 8 тура РПЛ используют систему VAR

Центральный матч восьмого тура Российской премьер-лиги между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" пройдет с использованием системы видеоассистента рефери (VAR). Кроме того, она будет работать на игре между "Локомотивом" и "Ростовом". Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Первый поединок намечен на воскресенье и стартует в 19.00. Второй состоится в субботу, начало - в 16.30. На эти встречи назначены судейские бригады во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова и Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга соответственно.

Кроме того, в РФС назвали арбитров на другие матчи тура. Так, в пятницу игру "Крылья Советов" - "Динамо" обслужит судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В субботу Игорь Панин из Дмитрова рассудит "Уфу" и "Оренбург", Николай Волошин из Смоленска - "Рубин" и "Сочи", москвич Сергей Карасев - "Ахмат" и "Тамбов". В воскресенье Алексей Сухой (Люберцы) отработает на игре "Урал" - "Краснодар", а Евгений Турбин из Дмитрова - на матче "Арсенал" - ЦСКА.