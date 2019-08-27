Столичные власти подали апелляцию на решение о незаконном отказе в проведении митинга 31 августа, сообщил журналистам первый замруководителя департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник. Он рассказал:

- Правительство Москвы обратилось с апелляционной жалобой на решение Тверского районного суда от 26 августа по административному исковому заявлению от группы граждан Игоря Ефремова, Ярослава Конвая и Дмитрия Захватова к правительству Москвы об оспаривании отказа в согласовании шествия.

Напомним, Тверской суд частично удовлетворил иск Либертарианской партии России к столичным властям, тем самым признав незаконным отказ в проведении акции в центре города.