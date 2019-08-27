Суды смогут назначать "квартирные" алименты на детей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в Семейный кодекс: документ разрешает судьям назначать дополнительные алименты для решения квартирного вопроса ребенка.

Допустим, у бывшей жены нет своего жилья, а ребенок после развода остался с ней. Что делать? Снимать квартиру? Или взять ипотеку? Все это расходы, подключить к которым можно и отца ребенка. Помимо назначенных алиментов суд сможет заставить его оплатить счета за аренду жилья или компенсировать хотя бы частично платежи по ипотеке.

Инициативу разработало министерство юстиции России. Не так давно проект был поддержан Советом при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

"Согласно действующим нормам, суд вправе при наличии достаточных оснований принять решение о взыскании в пользу ребенка некоторых непредвиденных расходов, имеющих экстренный характер, - рассказывает член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Закон допускает по данному вопросу достаточно широкое судебное усмотрение. При этом на практике суды нередко трактуют норму ограничительно, применяя нормы о возможности взыскания дополнительных расходов в ситуациях, связанных исключительно с состоянием здоровья ребенка. Допустим, когда надо оплатить лечение ребенка или реабилитацию после операции".

Допустим, у бывшей жены нет жилья, а ребенок остался с ней. В таком случае суд сможет заставить экс-супруга оплатить счета за аренду жилья или компенсировать хотя бы частично платежи по ипотеке

По его словам, предлагаемые поправки предусматривают возможность взыскания дополнительных расходов с родителя при необходимости решить какие-то жилищные проблемы.

"Это могут быть расходы, связанные с переездом или ремонтом, финансовая помощь при необходимости улучшить жилищные условия посредством покупки квартиры большей площади и т.п., - поясняет Владимир Груздев. - Проект повышает гарантии защиты прав детей на достойные условия жизни".

В статью Семейного кодекса, прописывающую перечень дополнительных расходов на детей, вносится фраза, что такие расходы могут назначаться в случае "отсутствия пригодного для постоянного проживания жилого помещения".

Как отмечает адвокат Виктория Данильченко, предложение насчет так называемых жилищных алиментов появилось еще в 2011 году.

"Однако закон до сих пор не принят, поскольку, несмотря на то, что в целом идея здравая, направленная на то, чтобы обезопасить детей от бедственного существования, законодатели пока не предложили эффективного и продуманного механизма его реализации, - говорит Виктория Данильченко. - При принятии подобных поправок важно, чтобы не ущемлялись не только права несовершеннолетних, но и их алиментообязанных родителей. Ведь, к сожалению, подобные изменения могут стать причиной появления большого количества манипуляций и обманных действий со стороны бывших супругов, проживающих вместе с общим ребенком".