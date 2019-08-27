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Текст:   Владислав Куликов 
16:42 27.08.2019

Ребенку на крышу

Суды смогут назначать "квартирные" алименты на детей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в Семейный кодекс: документ разрешает судьям назначать дополнительные алименты для решения квартирного вопроса ребенка.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Допустим, у бывшей жены нет своего жилья, а ребенок после развода остался с ней. Что делать? Снимать квартиру? Или взять ипотеку? Все это расходы, подключить к которым можно и отца ребенка. Помимо назначенных алиментов суд сможет заставить его оплатить счета за аренду жилья или компенсировать хотя бы частично платежи по ипотеке.

Фото: iStock
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Инициативу разработало министерство юстиции России. Не так давно проект был поддержан Советом при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

"Согласно действующим нормам, суд вправе при наличии достаточных оснований принять решение о взыскании в пользу ребенка некоторых непредвиденных расходов, имеющих экстренный характер, - рассказывает член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Закон допускает по данному вопросу достаточно широкое судебное усмотрение. При этом на практике суды нередко трактуют норму ограничительно, применяя нормы о возможности взыскания дополнительных расходов в ситуациях, связанных исключительно с состоянием здоровья ребенка. Допустим, когда надо оплатить лечение ребенка или реабилитацию после операции".

Допустим, у бывшей жены нет жилья, а ребенок остался с ней. В таком случае суд сможет заставить экс-супруга оплатить счета за аренду жилья или компенсировать хотя бы частично платежи по ипотеке

По его словам, предлагаемые поправки предусматривают возможность взыскания дополнительных расходов с родителя при необходимости решить какие-то жилищные проблемы.

Фото: Сергей Михеев
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"Это могут быть расходы, связанные с переездом или ремонтом, финансовая помощь при необходимости улучшить жилищные условия посредством покупки квартиры большей площади и т.п., - поясняет Владимир Груздев. - Проект повышает гарантии защиты прав детей на достойные условия жизни".

В статью Семейного кодекса, прописывающую перечень дополнительных расходов на детей, вносится фраза, что такие расходы могут назначаться в случае "отсутствия пригодного для постоянного проживания жилого помещения".

Как отмечает адвокат Виктория Данильченко, предложение насчет так называемых жилищных алиментов появилось еще в 2011 году.

"Однако закон до сих пор не принят, поскольку, несмотря на то, что в целом идея здравая, направленная на то, чтобы обезопасить детей от бедственного существования, законодатели пока не предложили эффективного и продуманного механизма его реализации, - говорит Виктория Данильченко. - При принятии подобных поправок важно, чтобы не ущемлялись не только права несовершеннолетних, но и их алиментообязанных родителей. Ведь, к сожалению, подобные изменения могут стать причиной появления большого количества манипуляций и обманных действий со стороны бывших супругов, проживающих вместе с общим ребенком".

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