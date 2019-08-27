Тропический шторм "Дориан" обрушится на остров Барбадос

Власти Барбадоса закрыли большую часть государственных учреждений в связи с приближением к острову тропического шторма "Дориан". В состояние повышенной готовности приведены спасательные и медицинские службы.

По прогнозу синоптиков, образовавшийся над Атлантикой атмосферный вихрь в ближайшие часы может превратиться в ураган. Сейчас "Дориан" находится в 300 километрах от Малых Антильских островов. Скорость ветра в центре вихря достигает 30 метров в секунду.

Тропический циклон обрушится на Барбадос во вторник. На острове ожидаются ливни, грозы и ураганный ветер. Метеорологи подчеркивают, что ураганом называется циклон тропического происхождения, скорость ветра в котором 33 м/с и более.