Сейчас их на планете только двое: самка Наджин и ее дочь Фату. Они последние от целого подвида северных белых носорогов. Но ситуация не совсем безнадежна. У ученых появилась надежда сохранить это животное после того, как удалось получить яйца от пары мать и дочь. Теперь предстоит их искусственное оплодотворение сохранившимися в криобанке сперматозоидами, взятыми от двух северных белых носорогов мужского пола, которые уже умерли.

За амбициозный проект взялись ученые Института Лейбница и исследования дикой природы в Берлине. Если все пойдет по плану, полученный эмбрион может быть перенесен суррогатной матери из другого подвида белого носорога - южного белого носорога - который мог бы родить плод. Зачем такие сложности, если живы Наджин и Фату?

Увы, у них уже появились серьезные проблемы со здоровьем, которые вряд ли позволят им самим произвести потомство. Словом, предстоит еще много работы, прежде чем северный белый носорог окажется вне опасности.

Справка "РГ"

Белый носорог - это огромное млекопитающее, его масса может достигать 5 тонн, а длина тела - 4,2 метра, высота в плечах - 1,6-2 метра, рекордная длина рога - 1,58 метра. В 1960 году северная популяция белого носорога насчитывала 2250 особей. Этот вид, как и все остальные носороги, испытал сильнейшее давление со стороны человека. Африканские носороги, как и их азиатские собратья, стали жертвой суеверия о чудодейственной силе рога, используемого в народной медицине.