Новости

Сбербанк задумался над развитием бренда "Сбер" 19:42
Республика Сербская примет участие в работе МАКС-2019 19:17
Путин заявил о соблюдении графика "Турецкого потока" 19:06
Российскую "дочку" Samsung оштрафовали за координацию цен в торговой сети 18:55
На Урале восстановили железную дорогу, разрушенную "диверсантами" 18:53
Путин заявил о либерализации визового режима с Турцией 18:48
Полиция на западе Германии начнет раскрывать национальность преступников 18:47
В США умерла работавшая с Мишель Обамой дизайнер Изабель Толедо 18:28
В аэропорту Мюнхена объявили тревогу из-за транзитного пассажира 18:10
Белорусский силач победил на турнире в Тамбовской области 18:00
Умерла актриса из "Солдатов" и "Домашнего ареста" Людмила Мальцева 17:57
Турпоток между РФ и Абхазией вырос до 10 тысяч машин в сутки 17:49
Губернатор Подмосковья прокомментировал тарифы на МЦД 17:47
Собянин повысил с 1 сентября минимальную пенсию в Москве 17:37
Школьники Таймыра стали юнармейцами на боевом корабле Северного флота 17:21
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме 17:18
Мэрия обжаловала решение суда по митингу оппозиции 31 августа 17:14
Владимир Путин похвалил экипаж МКС 17:09
Путин заявил о новой поставке Турции С-400 17:02
Вышел трейлер "Бледной синей точки" - с Натали Портман в космосе 16:55
В России число больных сахарным диабетом выросло на 23 процента 16:50
В Оренбурге на улице обнаружили тело ребенка 16:44
Путин угостил Эрдогана мороженым 16:32
Эксперт назвал профессии, которым грозит исчезновение 16:27
В Беларуси подготовлен план развития отстающих регионов 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
27.08.2019 18:45
Рубрика: Общество

Суррогат во спасение

У белого носорога есть шанс остаться на Земле
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 190(7948)
Сейчас их на планете только двое: самка Наджин и ее дочь Фату. Они последние от целого подвида северных белых носорогов. Но ситуация не совсем безнадежна. У ученых появилась надежда сохранить это животное после того, как удалось получить яйца от пары мать и дочь. Теперь предстоит их искусственное оплодотворение сохранившимися в криобанке сперматозоидами, взятыми от двух северных белых носорогов мужского пола, которые уже умерли.

За амбициозный проект взялись ученые Института Лейбница и исследования дикой природы в Берлине. Если все пойдет по плану, полученный эмбрион может быть перенесен суррогатной матери из другого подвида белого носорога - южного белого носорога - который мог бы родить плод. Зачем такие сложности, если живы Наджин и Фату?

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Последних двух косаток из "китовой тюрьмы" выпустили на волю

Увы, у них уже появились серьезные проблемы со здоровьем, которые вряд ли позволят им самим произвести потомство. Словом, предстоит еще много работы, прежде чем северный белый носорог окажется вне опасности.

Справка "РГ"

Белый носорог - это огромное млекопитающее, его масса может достигать 5 тонн, а длина тела - 4,2 метра, высота в плечах - 1,6-2 метра, рекордная длина рога - 1,58 метра. В 1960 году северная популяция белого носорога насчитывала 2250 особей. Этот вид, как и все остальные носороги, испытал сильнейшее давление со стороны человека. Африканские носороги, как и их азиатские собратья, стали жертвой суеверия о чудодейственной силе рога, используемого в народной медицине.

Общество Природа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Путин заявил о соблюдении графика "Турецкого потока"
Собянин повысил с 1 сентября минимальную пенсию в Москве
Пушков дал совет сенатору США по поводу получения визы в Россию
СМИ: Зеленский определился с кандидатурой нового премьера Украины