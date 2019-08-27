У летевшего из Греции в Чехию лайнера отказал двигатель

Принадлежащий чешскому лоукостеру Smartwings лайнер на одном двигателе преодолел достаточно большое расстояние и благополучно приземлился в аэропорту Праги.

Как сообщает ТАСС, авиационный инцидент произошел над Эгейским морем. У Boeing-737 сразу после вылета с греческого острова Самос отказал один из двигателей. Командир принял решение продолжить полет, снизив высоту. Через 2,5 часа самолет совершил посадку в столице Чехии.

На борту воздушного судна находились 170 пассажиров. Они даже не знали о технической неполадке. По мнению экспертов, пилоты Smartwings грубо нарушили правила. В таких ситуациях экипаж должен посадить самолет в ближайшем аэропорту.