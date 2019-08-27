Ученые нашли неожиданную связь ожирения с вкусовыми рецепторами

Ожирение приводит к снижению чувствительности вкусовых рецепторов, по крайней мере, это справедливо для крыс. К такому выводу пришли ученые Бингемтонского университета (США), исследовавшие мозг животных, сообщается на сайте MedicalXpress.

Группа исследователей изучила влияние ожирения на стимулы в так называемом ядре одиночного пути (nucleus tractus solitarii), эта часть мозга отвечает в том числе за ощущение вкуса. Для этого они сравнили две группы подопытных животных - одни страдали ожирением, так как содержались на соответствующей диете, а другие нет. В результате выяснилось, что вкусовые реакции у тучных крыс были меньше, короче по продолжительности и развивались дольше по сравнению с худыми грызунами.

Это позволяет предположить, что диета с высоким содержанием жиров приводит к притуплению реакции на вкус в мозге и ослаблению ее связи с пищевым поведением.

- Удивительно, но мы действительно мало знаем о том, как ожирение влияет на вкус пищи, учитывая, что он является важным фактором в определении того, что мы предпочитаем съесть, - говорит профессор психологии Бингемтонского университета Патриция Ди Лоренцо. - Ранее уже было установлено, что и у мышей, и у людей с ожирением уменьшается количество вкусовых рецепторов на языке. Поэтому мы и предположили: вероятность того, что вкусовая реакция в человеческом мозге также притупляется, является высокой.

Сейчас ученые изучают влияние операции по шунтированию желудка на реакции ствола мозга, чтобы понять, может ли эта процедура устранить некоторые или все недостатки в системе вкусовых ощущений.

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Integrative Neuroscience.