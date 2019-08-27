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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали о первых признаках "болезни пожилых" в 20 лет

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Признаки, предупреждающие о вероятном развитии болезни Альцгеймера в возрасте после 60 лет, можно выявить еще в 20 лет, передает Medicalxpress.

Ранее ученые выяснили, что являющиеся носителями варианта ε4 гена APOE молодые люди в три-восемь раз больше подвержены риску появления болезни Альцгеймера в преклонном возрасте. По сравнению с теми, у кого нет этого варианта гена.

Фото: iStock
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Передовые методы визуализации головного мозга позволили специалистам увидеть изменения в определенных сетях мозга у людей в возрасте 20 лет, имеющих более высокий генетический риск болезни Альцгеймера.

Эти изменения могут быть первыми сигналами появления недуга в преклонном возрасте. Так, признаки недуга получилось распознать за несколько десятков лет до клинических симптомов заболевания (утраты кратковременной памяти, нарушения способности мышления, появления проблем с речью и так далее).

- Не у всех людей с повышенным риском заболевания развивается болезнь Альцгеймера", - отметили специалисты, добавив, что это может быть связано с питанием, уровнем физической активности, с наличием или отсутствием вредных привычек.

- Сейчас мы намерены выяснить, что еще кроме генетического риска влияет на появление болезни Альцгеймера. Но в любом случае регулярные физические нагрузки и здоровый образ жизни человеку не повредят, - отметили исследователи.

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