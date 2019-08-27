Ученые выяснили, как оптимизм влияет на продолжительность жизни

Психологи из медицинской школы Бостонского университета (США) выяснили, что люди с позитивным отношением к жизни в среднем живут намного дольше, чем пессимисты. Согласно исследованию, опубликованному в журнале PNAS, у оптимистов гораздо больше шансов отпраздновать свое 85-летие, чем у тех, кто склонен интерпретировать действительность в негативном ключе.

Исследовательская группа под руководством Левины Ли проанализировала статистику двух крупных баз данных США, в которых десятилетиями хранилась медицинская история мужчин и женщин различных профессий. "Исследования долголетия в основном сосредоточены на биомедицинских факторах, - говорит Ли. - Тем не менее, становится все более очевидным тот факт, что психосоциальные факторы также важны".

По этой причине ученые изучили влияние оптимизма на продолжительность жизни 71173 человек.

В долгосрочном исследовании наблюдали за 69744 женщинами в возрасте от 58 до 86 лет и за 1429 мужчинами от 41 до 90 лет. Методология исследований включала в себя психологические тесты, а также изучались условия жизни участников эксперимента, которые могли оказать серьезное влияние на процесс старения: общее состояние здоровья, питание, употребление алкоголя, сигарет, наркотиков и в целом образ жизни.

В результате многолетних наблюдений за участниками эксперимента выяснилось, что женщины-оптимистки жили примерно на 15% дольше, чем пессимистки. Подобный факт наблюдался и у мужчин, правда, у них связь оптимизма с продолжительностью жизни была несколько слабее. Кроме того, оптимисты в 50-70% чаще по сравнению с пессимистами доживали до своего 85-летия.

Таким образом, утверждают ученые, "оптимизм действует как психологический ресурс, способствующий долголетию". Но что именно позволяет оптимистам жить дольше, не может быть подтверждено исследованием, говорят авторы статьи. Наиболее вероятная гипотеза, по их мнению, - это умение управлять стрессом, который, согласно серии независимых исследований, как раз и наносит ущерб здоровью. Кроме того, предполагают психологи, оптимисты в принципе ведут более здоровый образ жизни, например, они чаще и активнее двигаются и больше занимаются спортом.

Данные исследования бостонских психологов вполне соответствуют предыдущим результатам наблюдений в области оптимизма и долголетия.

В частности, работа немецких ученых из университетской клиники Гамбурга показала, что оптимисты менее подвержены простудным заболеваниям.

А американские исследователи из университета Иллинойса нашли доказательства того, что оптимисты реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Оптимизм может стать ценной целью, даже стратегией продления жизни", - заключают авторы статьи на портале Forschung und Wissen. И, по их мнению, на уровень оптимизма можно повлиять. Например, освоить искусство позитивного мышления или научиться медитировать. Несложные психотерапевтические практики помогают справляться со стрессом и, таким образом, вносят вклад в продление жизни.