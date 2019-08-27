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27.08.2019,  
13:29
Текст:  Алексей Моисеев

Ударные беспилотники США в Йемене были сбиты советскими ракетами

За три летних месяца американцы потеряли в Йемене два своих современных БПЛА MQ-9 Reaper.
Фото: Аркадий Бобылев/РИА Новости
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Уже после первого инцидента, произошедшего 6 июня, Центральное командование Вооруженных сил США сделало предположение о том, чем был уничтожен ударный дрон. Сообщалось, что во время этой атаки использовалась модернизированная ракета 3М9 поставленного еще во времена Советского Союза зенитного ракетного комплекса "Квадрат".

Зная, что у хуситов имеется такое мощное оружие, непонятно на что рассчитывали заокеанские военные, когда отправляли 20 августа еще один Reaper в разведывательную миссию над Йеменом. В результате и этот беспилотник оказался превращен в груду металлолома. Выяснилось, что он также стал жертвой улучшенного "Квадрата".

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, в минувшую субботу военные представители шиитского движения "Ансар Аллах" провели пресс-конференцию, на которой продемонстрировали ракеты 3М9. Внешне они ничем не отличаются от обычных. Любопытно, что на них даже можно прочитать надписи на русском языке: "Беречь от удара".

В то же время сообщалось, что модернизированная ЗРК была создана еще в 2017 году и получила обозначение Fater-1.

"Судя по обнародованным видеокадрам, на этой системе обнаружение целей осуществляется при помощи тепловизора, который обеспечивает скрытность применения. По всей вероятности, элементы комплекса смонтированы на более мобильном колесном шасси", - отмечает Лямин.

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