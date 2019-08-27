Украинский разведывательный корабль зашел в зону учений российского флота

Украинская сторона признала, что разведывательное судно ВМС страны вторглось в зону маневров российского Черноморского флота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского полковника Андрея Рыженко, который дал интервью телеканалу UA.TV.

По словам замглавы штаба командования ВМС Украины, корабль "Переяслав" возвращался с учений НАТО, проходивших в Грузии. Из его разъяснений можно сделать вывод, что заход в зону учений российских военных кораблей был сознательным выбором. "Переяслав" следовал "рекомендованным" маршрутом в рамках нескольких предложенных вариантов навигации. Якобы в районе учений, стартовавших 19 августа, не велось "никакой деятельности".

Еще предыдущий президент Украины Петр Порошенко в 2016 году выступал с идеей создать в рамках ВМС страны специальную "флотилию под эгидой НАТО" с целью расширить влияние альянса в Черноморской акватории. Корабль "Переяслав" был передан Украине в 1995 году в ходе раздела бывшего Черноморского флота СССР.