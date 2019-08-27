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27.08.2019 10:32
Рубрика: В мире

Украинский разведывательный корабль зашел в зону учений российского флота

Текст: Марина Алешина

Украинская сторона признала, что разведывательное судно ВМС страны вторглось в зону маневров российского Черноморского флота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского полковника Андрея Рыженко, который дал интервью телеканалу UA.TV.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Новейший корабль замечен на особом учении Черноморского флота

По словам замглавы штаба командования ВМС Украины, корабль "Переяслав" возвращался с учений НАТО, проходивших в Грузии. Из его разъяснений можно сделать вывод, что заход в зону учений российских военных кораблей был сознательным выбором. "Переяслав" следовал "рекомендованным" маршрутом в рамках нескольких предложенных вариантов навигации. Якобы в районе учений, стартовавших 19 августа, не велось "никакой деятельности".

Еще предыдущий президент Украины Петр Порошенко в 2016 году выступал с идеей создать в рамках ВМС страны специальную "флотилию под эгидой НАТО" с целью расширить влияние альянса в Черноморской акватории. Корабль "Переяслав" был передан Украине в 1995 году в ходе раздела бывшего Черноморского флота СССР.

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