Умер работавший с Ельциным и Тэтчер политтехнолог Тим Белл

В Великобритании в возрасте 77 лет умер политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами. Он скончался 25 августа после непродолжительной болезни, сообщает газета Financial Times, ссылаясь на семью Белла.

Наибольшую популярность британскому политтехнологу принесли три успешные избирательные кампании Маргарет Тэтчер, занимавшей пост главы правительства консерваторов с 1979 по 1990 годы, пишет ТАСС. Лорд Белл был близким другом Тэтчер и именно он объявил о ее смерти в апреле 2013 года.

Он работал также с президентом России Борисом Ельциным, консультировал президента Беларуси Александра Лукашенко, российского бизнесмена Бориса Березовского, британского композитора Эндрю Уэббера и многих других.

В 1998 году он основал PR-компанию Bell Pottinger. Белла часто критиковали за то, что представлял неоднозначных с точки зрения Запада клиентов, таких, как, например, чилийского политика Аугусто Пиночета. Позже в одном из интервью политтехноллог заявил, что не является международным агентством в области этики. Он также отмечал, что берет только тех клиентов, для которых может выполнить работу.