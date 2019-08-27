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Рубрика: В мире

Умер работавший с Ельциным и Тэтчер политтехнолог Тим Белл

Тим Белл. Фото: REUTERS/Luke MacGregor Тим Белл. Фото: REUTERS/Luke MacGregor
Тим Белл. Фото: REUTERS/Luke MacGregor

В Великобритании в возрасте 77 лет умер политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами. Он скончался 25 августа после непродолжительной болезни, сообщает газета Financial Times, ссылаясь на семью Белла.

Фото: Алексей Сухоруков
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Наибольшую популярность британскому политтехнологу принесли три успешные избирательные кампании Маргарет Тэтчер, занимавшей пост главы правительства консерваторов с 1979 по 1990 годы, пишет ТАСС. Лорд Белл был близким другом Тэтчер и именно он объявил о ее смерти в апреле 2013 года.

Он работал также с президентом России Борисом Ельциным, консультировал президента Беларуси Александра Лукашенко, российского бизнесмена Бориса Березовского, британского композитора Эндрю Уэббера и многих других.

В 1998 году он основал PR-компанию Bell Pottinger. Белла часто критиковали за то, что представлял неоднозначных с точки зрения Запада клиентов, таких, как, например, чилийского политика Аугусто Пиночета. Позже в одном из интервью политтехноллог заявил, что не является международным агентством в области этики. Он также отмечал, что берет только тех клиентов, для которых может выполнить работу.

В мире Европа Великобритания
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