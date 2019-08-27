Умерла актриса из "Солдатов" и "Домашнего ареста" Людмила Мальцева

27 августа, в День российского кино, на семидесятом году жизни умерла советская, российская актриса театра, кино и ТВ, педагог и культуролог Людмила Васильевна Мальцева.

Некролог опубликован на сайте Союза кинематографистов РФ. "Людмила Васильевна навсегда останется для нас примером таланта, женской красоты, обаяния, доброты. Светлая память!", - сказано в нем.

Людмила Мальцева родилась в 1950 году в Кемерово, окончила Театральное училище имени Щепкина, продолжив образование в Сорбонне, где изучала культуру казачьей эмиграции в Париже. С 1975 года по 1985 год работала на студии "Центрнаучфильм".

Среди ролей - фильмы и сериалы "Казачья быль", "Шатун", "Сыщики районного масштаба", "Юнкера", "Солдаты", "Террористка Иванова", "Пасечник", "Москва. Три вокзала". Последней экранной работой Людмилы Васильевой стала роль Лидии Алексеевны, секретаря мэра в сериале "Домашний арест".

Несколько лет назад сложился творческий дуэт Людмилы Мальцевой и народного артиста России Юрия Назарова, с которым она играла в фильмах и много выступала с концертами на российских кинофестивалях, шефских концертах. Совместно они преподавали и актерское мастерство в Областном гуманитарном университете.