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Текст:   Ольга Игнатова 
10:44 27.08.2019

Упростилась процедура получения сведений о собственности на недвижимость

Теперь для того, чтобы получить сведения о принадлежащих человеку квартире, доме или земле не обязательно запрашивать выписку из Госреестра недвижимости (ЕГРН) в бумажном виде. Или иметь электронную подпись для запроса онлайн.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказали "Российской газете" в Федеральной кадастровой палате Росреестра, Минэкономразвития изменило порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН. Выписку о принадлежащей недвижимости можно получить с сайта Федеральной кадастровой палаты. Для этого палата запустит специальный сервис на своем сайте.

Фото: istock
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К общедоступным сведениям относятся, например, сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости и сведения о переходе прав. Запрос на предоставление таких сведений в электронном виде не требует заверения электронной подписью.

По словам замглавы Федеральной кадастровой палаты Павла Чащина, сведения из ЕГРН, предоставляемые в электронной форме, имеют такую же юридическую силу, как и сведения в виде бумажного документа. "Выписка будет заверяться усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав", - отметил Чащин. Он напомнил, что такой документ может понадобиться, например, при проведении сделки купли-продажи. С ее помощью можно уточнить, зарегистрировано ли право собственности на объект, характеристики объекта недвижимости, наличие обременений или ограничений и т.д.

После запуска сервиса получить выписку можно будет за считанные минуты.

Фото: istock
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Ранее стало известно о разработке проекта федерального закона о противодействии незаконному предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Целью законопроекта является исключение деятельности "сайтов-двойников". Законопроект предусматривает административную ответственность за перепродажу сведений ЕГРН третьим лицам. Как отмечал глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов, данную проблему необходимо рассматривать комплексно. "С точки зрения административного регулирования Минэкономразвития совместно с Росреестром подготовили проект изменений в КоАП, чтобы предотвратить возможность перепродажи сведений. Но одно из важнейших направлений - модернизациях самих сервисов Росреестра и Кадастровой палаты. Если сервисы будут удобнее, а цена у государства в любом случае ниже, чем у сайтов-двойников, то все будут пользоваться именно этими сервисами", - поясняет Тухтасунов.