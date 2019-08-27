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27.08.2019 18:10
Рубрика: В мире

В аэропорту Мюнхена объявили тревогу из-за транзитного пассажира

Текст: Александр Саможнев

Крупная полицейская операция была проведена в аэропорту Мюнхена из-за несанкционированного проникновения в специальную зону транзитного пассажира из Таиланда. В связи с нештатной ситуацией полностью закрыли второй терминал, а также зоны "Б" и "Ц" первого терминала. Администрация отменила 130 рейсов и посадок лайнеров, порядка двадцати тысяч человек не смогли улететь вовремя. Лишь спустя четыре часа дали отбой тревоге, сообщает телеканал Oe24.

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По данным федеральной полиции, молодой испанец в возрасте от 20 до 25 лет, следовавший по маршруту Бангкок-Мюнхен-Мадрид, оказался в специальной зоне воздушной гавани, которая находится после пунктов таможенного и паспортного контроля.Потерявшегося после приземления в Мюнхене иностранца задержали правоохранители. После подробного опроса отпустили без предъявления каких-либо обвинений. Представитель аэропорта пояснила, что гражданин Испании по ошибке воспользовался дверью для служебного персонала, он не имел никаких плохих намерений.

Однако происшествие принесло немало хлопот для местной администрации. Все прибывшие во второй терминал гости, вновь должны были пройти регистрацию. На период выяснения всех обстоятельств дела путешественникам, рейсы которых были задержаны, раздавали воду. Кроме того, держали в курсе по громкой связи о текущей ситуации.

Нынешние события напоминают хаос в аэропорту Мюнхена в начале летних каникул 2018 года. Тогда женщина без контроля прошла в зону безопасности. В результате происшествия были отменены 330 рейсов, более 30 тысяч пассажиров не прибыли вовремя к месту назначения. Ущерб для воздушной гавани исчислялся миллионами.

В мире Европа Германия
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