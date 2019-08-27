В Беларуси подготовлен план развития отстающих регионов

Комплексный план развития 31 региона Беларуси, отстающего по уровню социально-экономического развития, разработан Министерством экономики совместно с областными структурами власти. Основная задачи проекта, пояснил премьер-министр РБ Сергей Румас на заседании Президиума Совета Министров 27 августа, заключается в том, чтобы "подтянуть отстающие регионы до среднереспубликанского уровня".

Рабочее название документа - план индустриализации отстающих в развитии регионов. Однако глава правительства считает, что уместнее говорить о плане не индустриализации, а именно развития. Ведь интенсификация регионов "может быть связана не только с промышленностью, но и со сферой услуг, в частности с туризмом", - пояснил он.

Премьер откровенно признал реализацию данной задачи "непростой". Ведь речь, по существу, идет не только о создании дополнительных условия для реального сектора экономики, но и "привлечении трудовых ресурсов, снижения оттока населения за счет создания комфортных условий для жизни", - уточнил цель проекта Румас, пояснив, что в результате выполнения плана из группы отстающих должны выйти 11 регионов, еще 5 - вплотную приблизиться к выходу из нее.

Сергей Румас попросил Минэкономики доложить, какой реальный эффект от реализации плана получит население районов и как это отразится на уровне жизни людей.