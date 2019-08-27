В Берлине туристам предлагают убирать мусор

Два района немецкой столицы проводят примечательный эксперимент: муниципалитеты предлагают туристам экскурсионную программу, предусматривающую уборку территории.

Конкретно программа выглядит так: сначала небольшая экскурсия по мемориалу Берлинской стены, потом общими усилиями в течение часа уборка от всякого мусора прилегающей территории. Как предупреждает специализированное информационное агенство "Дойче прессе-агентур", не стоит удивляться, если здесь вдруг появятся десятки людей в перчатках и оранжевых жилетах. Они, не без энтузиазма, убирают осколки посуды, окурки и прочий мусор, оставленный здесь другими посетителями. В качестве вознаграждения за труд завершается программа общим пикником.

С одной стороны, наплыва туристов как в Венеции, в Берлине не наблюдается. Но мусора от туристов набирается достаточно. Тем временем туризм в столице Германии продолжает развиваться, и чтобы эта тенденция сохранялась, необходимо содержать город в чистоте. Так по крайней мере считает представительница городского управления Рона Тетье. Поэтому власти решили привлечь к этому делу самих туристов. Кстати, замечает она, такой "мусорный" маршрут проводится бесплатно.

В свою очередь, англичане Никки Дженкинс и Джо Туна в интервью агентству "Дойче прессе-агентур" выразили уверенность, что, посещая те или иные территории, надо что-то отдавать им взамен. И они без всякого понуждения принимаются за очистку парка Берлинской стены от разнообразного мусора.

По словам Роны Тетье, эксперимент, по ее мнению, удался, и берлинские власти планируют провести в сентябре еще два аналогичных тура. Если и они окажутся успешными, говорит фрау Тетье, проект будет продолжен.