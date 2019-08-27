В датском городе установили светофоры с викингами

В датском городе Орхус начали установку светофоров с викингами, сообщает The Associated Press. Когда загорается зеленый викинг, то пешеходы идут по дороге, когда загорается красный - приоритет отдается движению машин. Власти Орхуса заявили о том, что тем самым отдают должное историческому наследию своего города.

Орхус был основан викингами в VIII веке и стал шумным портовым городом. Сейчас это второй по численности населения город в этой скандинавской стране.

Всего в городе будет установлено 17 таких светофоров на самых оживленных перекрестках с изображением викингов, держащих топоры и щиты, но без рогатых шлемов. По словам властей города, у них нет никаких доказательств того, что шлемы викингов действительно имели рога.

В прошлом году группа археологов, которая проводила раскопки на восточном побережье Дании, обнаружила предположительно первый город викингов Рибе, основанный в 700-м году. Этот амбициозный проект, названный "Северный Эмпориум", возглавляет датский ученый Сорен Синдбек, профессор из университета Орхуса. В останках древнего города Рибе археологи обнаружили множество артефактов, принадлежавших первым викингам: монеты, амулеты и бусы из жемчуга.

По оценкам экспертов, в Скандинавии в тот период не существовало другого подобного населенного пункта. Это был в основном рыночный город, расположенный на стратегическом перекрестке у самой кромки воды. Затем город стал отправной точкой знаменитых набегов викингов по всей Европе, а затем крупным портом Северного моря.

Несмотря на богатое прошлое викингов, которое нашло широкое отражение в массовой культуре, первые шаги их цивилизации между VIII и X веками остаются малоизвестными. Поэтому главной задачей, которую поставили датские археологи, было узнать, как первые викинги смогли обосноваться в регионе, где до них никто не поселялся ранее. В проводимых исследованиях применялись новые технологии: системы трехмерного моделирования с мощными лазерами, расширенный анализ ДНК и химическое исследование почвы. Выяснилось, что Рибе играл ведущую роль в развитии торговли викингов с другими частями Европы, а также то, что они путешествовали из Гренландии в арабский мир через северное побережье Америки.

При раскопках были обнаружены рога оленей, привезенные из соседней Норвегии, а также товары из Рима. Ученые убеждены в том, что в Рибе велась активная коммерческая деятельность еще за сто лет до того, как была начала активная торговля скандинавов с остальной частью Европы и Востока. Но этот стратегический город постепенно пришел в упадок с окончанием Средневековья и прекратил существование, будучи погребенным под большим слоем ила в XVII веке.