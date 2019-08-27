В Испании открылся первый ресторан с официантами-роботами

В испанской Валенсии открылся первый в пиренейском королевстве ресторан, где клиентов обслуживают два официанта-робота. Точнее официантки, об этом свидетельствуют их формы, отдаленно напоминающие женские тела, и имена: обеих механических помощниц зовут "Мулан", как героиню одноименного мультфильма. Выглядят они довольно забавно: бело-красные, высотой около полутора метров, с круглой головой, платочком на шее и двумя подносами в руках.

Конечно, они не единственные сотрудники ресторана. Как отмечает владелец Эрик Ян (на самом деле его зовут Чжицзе, но перебравшиеся в Испанию китайцы часто берут себе имена попроще, чтобы не сбивать с толку собеседника трудно произносимыми словами), "роботы призваны помочь людям, а не заменить их", "сделать обслуживание клиентов более эффективным".

Пока "Муланы" умеют совсем немного. В их задачи входит доставка заказанной еды к конкретному столику со словами "Приятного аппетита, дорогой!". После этого они замирают, чтобы посетитель мог забрать с подноса блюда, и чтобы отправить их обратно, нужно нажать специальную кнопку. Кстати, если по пути они встретят другого клиента, вежливо попросят уступить дорогу со словами: "Дайте пройти, пожалуйста" (обогнуть его они не могут, поскольку двигаются по рельсам, проложенным в полу). В будущем Эрик Ян планирует "обучить" их более сложной работе, например, принимать оплату или выполнять просьбы клиента. Для него это крайне актуально, ведь он намерен открыть еще как минимум два ресторана в городе, а затем распространить сеть и на другие части Испании. А до тех пор заказы все же будут принимать живые люди.

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Интересно, что новые технологии затронули не только зал, но и саму кухню. Там были установлены шесть аппаратов с микропроцессорами, которые готовят большую часть заказов (тут речь идет о лапше, рисе, роллах и других блюдах азиатской кухни, на которых специализируется ресторан). "Благодаря этому работать на кухне стало гораздо безопаснее", - отмечает Эрик Ян, добавляя, что его девизом стало "Кулинарное совершенство, достигнутое при помощи технологий".

Кстати, идея создать такое заведение пришла ему в голову после посещения Китая, где роботы уже давно используются в тех же целях. "Я был в отпуске, зашел в ресторан и был удивлен тем, как роботы подают еду", - рассказывает Эрик Ян. И тут ему в голову пришла мысль применить этот опыт в Испании, куда он перебрался десять лет назад. На реализацию проекта ушло два года, и вот теперь его детище уже принимает первых посетителей.

Примечательно, что в Азии, в первую очередь Японии и Китае, роботы уже давно используются в качестве поваров и официантов, барменов и бариста (первые такие заведения открылись более 10 лет назад, а некоторые уже успели и закрыться). Их опытом уже воспользовались в США, и вот теперь тенденция докатилась и до южной Европы. Кстати, в Испании первыми механизировали систему доставки японские рестораны, работающие по принципу шведского стола. В них были установлены транспортные ленты, по которым готовые блюда с кухни движутся через весь зал. Правда, посетители, занявшие столики поближе к кухне, оказываются в более выгодном положении: они первыми могут ухватить понравившееся.