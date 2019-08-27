В Италии заключенный сбежал из тюрьмы при помощи связанных простыней

Власти Италии разыскивают гражданина Польши, который в воскресенье сумел сбежать из неаполитанской тюрьмы по связанным простыням. Полицейские распространили ориентировку и фотографию 32-летнего мужчины, которого называют очень опасным преступником.

Поляк Роберт Лисовски был осужден за убийство гражданина Украины в декабре прошлого года. Причиной трагедии стала ссора из-за женщины, пишет РИА Новости.

Итальянские СМИ отмечают, что за 100-летнюю историю тюрьмы Лисовски стал первым, кому удалось совершить побег. На фотографиях с места происшествия запечатлена пятиметровая тюремная стена и свисающие с нее связанные простыни. Пока неясно, как поляку удалось подняться на стену. Предполагается, что ему помогли другие заключенные.