В Италии заключенный сбежал из тюрьмы при помощи связанных простыней

Власти Италии разыскивают гражданина Польши, который в воскресенье сумел сбежать из неаполитанской тюрьмы по связанным простыням. Полицейские распространили ориентировку и фотографию 32-летнего мужчины, которого называют очень опасным преступником.
Поляк Роберт Лисовски был осужден за убийство гражданина Украины в декабре прошлого года. Причиной трагедии стала ссора из-за женщины, пишет РИА Новости.
Итальянские СМИ отмечают, что за 100-летнюю историю тюрьмы Лисовски стал первым, кому удалось совершить побег. На фотографиях с места происшествия запечатлена пятиметровая тюремная стена и свисающие с нее связанные простыни. Пока неясно, как поляку удалось подняться на стену. Предполагается, что ему помогли другие заключенные.
Napoli, pericoloso omicida polacco evade da Poggioreale usando un lenzuolo. Claudicante,ha superato il muro di cinta con lenzuola annodate. A Poggioreale è la prima evasione in 100 anni. Protagonista un recluso polacco di 31 anni, Robert Lisowski,accusato di di omicidio aggravato pic.twitter.com/RXgbqsSbxT— Giank-deR 🇮🇹 (@GiancarloDeRisi) 26 августа 2019 г.