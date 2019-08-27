В мусорную отрасль поступило 20 миллиардов рублей инвестиций

В 20 миллиардов рублей оцениваются частные инвестиции в объекты системы ТКО, вводимые в эксплуатацию в 2019 году. Об этом заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин. Ведомство провело инвентаризацию объектов системы ТКО (сбора, сортировки и переработки), строительство которых уже завершено или завершится до конца 2019 года.

"Экономические меры способствовали привлечению инвестиций в отрасль. В текущем году внебюджетные средства направлены на строительство 73 объектов в 31 субъекте РФ. Еще шесть крупных объектов возведено на бюджетные средства. Их общая мощность - восемь миллионов тонн в год. Уже введены 38 объектов системы управления отходами. Это мусоросортировочные комплексы, цеха переработки, объекты утилизации… Еще 13 объектов будут введены в эксплуатацию до конца года, остальные - в следующем году. По предварительным данным, общий объем инвестиций по введенным в этом году объектам составит порядка 20 миллиардов рублей", - отметил Дмитрий Кобылкин.