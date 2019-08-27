В продаже появились футболки с фразой бортпроводника Airbus A321

Авиакомпания "Уральские авиалинии" выпустила футболки с фразой, которую произнес бортпроводник Аэробуса 321, совершившего 15 августа экстренную посадку на кукурузном поле в Раменском округе Подмосковья. Как утверждает авиакомпания своем аккаунте в социальной сети Inctagram, футболки выпущены "по многочисленным просьбам".

Надпись на них гласит: "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы". Эта фраза принадлежит бортпроводнику лайнера Дмитрию Ивлицкому. Именно так он ориентировал пассажиров самолета, растерявшихся от того, что вокруг них была только кукуруза, которая в середине августа достигает высоты в 2,5-3 метра. Кстати, первому покупателю обещают приложить к футболке бонус - початок кукурузы с того самого поля.

В сети неоднозначно восприняли эту новость. Одни подписчики "Уральских авиалиний" в комментариях пишут "бегу заказывать", другие упрекают компанию в излишнем пиаре.